Emekli ocak zammı ne kadar? Emekli zammı belli oldu mu? En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?

Emekliye asgari ücret zammı mı yapılacak? Milyonlarca emeklinin gözü kulağı ocak ayına ilişkin zam haberlerinde. Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılının ikinci yarısına ilişkin enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte sayıları 13 milyonu bulan SGK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklileri ocak ayı itibariyle maaşlarına yapılacak olan emekli zam tutarını öğrenmiş olacak. Emekli ve memurlara zam oranlarının yanında enflasyon farkı da ödenecek. Peki en düşük emekli aylığı ne kadar olacak?

SGK, Bağkur, memur emeklisi ne kadar zam alacak?

Memura ne kadar zam var? Memurlar ve memur emeklileri Ocak'ta yüzde 3 zam ve enflasyon farkı alacak. Ocak'ta fark olması için 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 4'ü aşması şart. Enflasyon farkıyla memur emeklisi ne kadar zam alacak? Temmuz-Ekim enflasyonunun yüzde 4.62 çıkması, enflasyon farkının kuvvetle muhtemel olacağını gösteriyor.

Ancak kesin sonuç, Kasım ve Aralık verileriyle ortaya çıkacak. İnternet haber’de yer alan habere göre, Merkez Bankası beklenti anketindeki yüzde 12.47'lik 2020 enflasyon tahmini ise ikinci 6 aylık enflasyonun yüzde 6.35 olarak gerçekleşebileceğini ortaya koyuyor. Bu tahmine göre ise Ocak zammı yüzde 2.35 farkla yüzde 5.35'e çıkabilecek.

Ocak artışı yüzde 5 olursa en düşük memur emeklisi aylığı ne kadar olacak? En düşük memur emekli maaşı 2 bin 814 liradan 2 bin 955 liraya çıkacak. Eğer oran yüzde 5.35'e yükselirse de taban maaş 2 bin 964 liraya ulaşacak. Bu yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 4'ü aşan kısmı farkı gösterecek.

En düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı Ocak zammı yüzde 5 olursa 3 bin 905, yüzde 5.35 çıkarsa 3 bin 918 liraya yükselecek.

Aile yardımı ne kadar olacak?

Memurların aile yardımı da artacak. Memurlar aile yardımı ne kadar alacak? 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur aylık 532,59 lira alacak. 2 çocuklu memurlar 505,55 lira aile yardımı alıyor.

Emekliye asgari ücret zammı mı yapılacak?

Son dönemde emeklilerin maaşlarına iki düzenleme yapılmıştı. Yapılan düzenleme ile birlikte en düşük emekli maaşı ne olacak? En düşük emekli maaşı 1000 TL olarak belirlendi. Ancak pandemi sürecinde yeni bir düzenleme yapıldı ve en düşük emekli maaşı 1500 TL oldu.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Bu iki düzenlemenin ardından Türkiye Emekliler Derneği'nden (TÜED) yeni bir maaş düzenleme talebi geldi. TÜED bu talebinde SSK ve Bağkur emeklileri için taban maaşın en az asgari ücret düzeyinde olmasını istedi. TÜED'in bu talebi gerçekleşirse en düşük emekli maaşı 2 bin 324 TL olarak ödenecek. Bu durumda ise maaşlar 824 TL artmış olacak. Aynı talep kapsamında dul ve yetim maaşı alanların maaşları da bu düzenleme ile yükselecek.