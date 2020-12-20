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Aktüel Emekli memurlar ne zaman maaş alır? | Ücretli öğretmen maaşları ne zaman yatar?
Aktüel

Emekli memurlar ne zaman maaş alır? | Ücretli öğretmen maaşları ne zaman yatar?

Memur maaşları her ayın belirli günlerinde çalışanların hesabına yatmaktadır. Ödeme günleri herhangi bir şekilde değişiklik göstermez. Yalnızca hafta sonu, tatil günleri gibi durumlarda ödemeler öne alınabilir ve memurlar maaşlarını erken alır. Diğer yandan emekli memurların maaş günleri farklıdır. Peki, memur maaşları ne zaman yatar? Öğretmen maaşları ne zaman yatar? Emekli memurlar ne zaman maaş alır? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2020-12-20 20:18:00 -
Emekli memurlar ne zaman maaş alır? | Ücretli öğretmen maaşları ne zaman yatar?

Kanuna göre memurların maaş alacağı gün her ayın 15’i olarak belirlidir. Bu düzen, 657 sayılı kanuna tabii olarak görev yapan hekimler, öğretmenler, belediye ya da diğer memurlar için de aynı şekildedir. Ayın 15’inin hafta sonuna gelmesi durumunda ise maaşlar cuma günleri ödenmektedir.

Memur maaşları ayın 14’ünü 15’ine bağlayan gece saat 12’yi geçtikten sonra hesaplara yatırılır. Ancak maaşın hesaba geçiş hızı, maaş alınan bankaya göre değişiklik gösterir.

Emekli memurlar ne zaman maaş alır?

Memurlar bilindiği üzere emekli sandığından emekli olurlar. Emekli memurlar maaşlarını aynı gün içerisinde almazlar. Burada emeklilerin maaş alacağı gün doğum tarihlerine göre belirlenir. Tüm emeklilerin maaşları ayın ilk 5 günü içerisinde ödenmektedir. Emekli sandığından emekli olanlar ayın 1,2,3,4, veya 5.gününde maaşlarını alırlar.

Ücretli öğretmen maaşları ne zaman yatar?

Kadrolu ve sözleşmeli öğretmenler devlet memuru sayıldığı için ve 657 sayılı kanuna tabii oldukları için maaş alma günleri aynı olmaktadır. Ancak ücretli öğretmenler maaşlarını her ayın 1’inde almaktadır. Ay içerisinde çalışılan saate dair hesaplamalar ay başına yetişmez ise ödeme günü kurumun inisiyatifine bırakılarak birkaç gün ertelenme söz konusudur.

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