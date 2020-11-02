Emekli memur ne kadar zam alacak? Ocak zammı ne kadar olacak?

Emekli zammı ne kadar olacak? Milyonlarca SGK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklilerinin yanında asgari ücretle çalışan işçiler ile memurlar ocak ayında maaşlarına yapılacak zammın ne kadar olacağını merak ediyor. Milyonlarca emekli ocak ve temmuz aylarında yılda iki kez zam almakta. Emekli maaşlarına yapılacak zammı enflasyon oranları belirlemekte. Gerçekleşen enflasyon farkına göre memur ve emeklilerin maaşına zam yapılmakta. 2020 yılının ikinci altı aylık döneminde yaşanacak enflasyon, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını ortaya kokacak. Yılın ikinci altı ayında enflasyon ne kadar çıkarsa, emekliler maaşlarına o kadar enflasyon farkı alacak. Memurlar ve memur emeklileri ise hakem kurulu kararı kapsamında Ocak'ta yüzde 3 zam alırken, 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa ayrıca fark da alacak.

Ocak zammı ne kadar olacak?

Ocak artışı yüzde 3 olursa en düşük maaş; memurlarda 3 bin 719 liradan 3 bin 830 liraya, memur emeklilerinde 2 bin 814 liradan 2 bin 898 liraya yükselecek. Eğer oran yüzde 5'e yükselirse, en düşük memur maaşı 3 bin 905, memur emeklisi maaşı da 2 bin 955 liraya ulaşacak. Memurların aile yardımı da ocak'ta artacak. Yüzde 5 zam ile eş yardımı 351,09 liradan 368,64 liraya, çocuk yardımı da 0-6 yaş için 77,23 liradan 81,09 liraya, 6 yaş üstü için 38,62 liradan 40,55 liraya çıkacak. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur aylık 505,55 lira alıyorken, bu tutar 530,82 liraya ulaşacak.