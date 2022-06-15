Emekli memur asgari ücret temmuz zammı son dakika: Temmuzda maaşlara ne kadar zam yapılacak?

Asgari ücrete zam son dakika haberleri milyonlarca çalışan tarafından anlık olarak takip ediliyor. Asgari ücrete yılda bir kez zam yapılmakta. Aralık ayında toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1 Ocak-31 Aralık tarihleri arasında geçerli olmak üzere verilecek asgari ücret zammı konusunda karar vermekte. Komisyon alınan karar doğrultusunda bir yıllık asgari ücret zam oranını, net asgari ücret ve brüt asgari ücret tutarlarnı kamuoyu ile paylaşıyor. Ancak bu yıl hem dolar kurunun bir hayli artması hem de Rusya-Ukrayna savaşının etkisi nedeniyle enflasyon rakamları bir hayli yükseldi. Hal böyle olunca da vatandaşların alım gücünde bir azalma söz konusu oldu. Yüksek enflasyon nedeniyle temmuz ayında emekli ve memurlara verilecek zam ile asgari ücretli çalışanı da temmuz ek zammı beklentisine girdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 yılı tutarının brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira 40 kuruş olarak belirlendiğini açıklamıştı. Şimdi gözler gündemde yer alan temmuz zammında. Konuyla ilgili son açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi.

Temmuz'da asgari ücrete zam gelecek mi?

Asgari ücret ne kadar olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında temmuz zamlarına ilişkin konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyonun 2023 yılının Şubat ve Mart ayları itibari ile düşüşe geçeceğini dile getirdi. Ekonomide yaşanan dalgalanmanın kendilerinin de farkında olduğunu ve vatandaşların alım güçlerini arttırmak için çalışmalar yaptıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan Temmuz ayında memur ve emekli maaşlarına, yılbaşında ise tüm çalışanların maaşlarına iyileştirme yapacaklarını söyledi. Böylelikle ne yazık ki bir kere daha Temmuz ayında asgari ücrete ara zam beklentisi için kapılar kapanmış oldu. Asgari ücrete zam için Cumhurbaşkanı Erdoğan yine "tüm çalışanlar" ifadesini kullanarak yılbaşını işaret etti. Bu kapsamda Aralık ayında toplanacak olan asgari ücret tespit komisyonu ile yıllık zam yapılacağı vurgusu yapıldı.

Calışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise "Temmuz ayında bütün çalışanların yüzünü güldürecek, hiç olmazsa enflasyona karşı ‘Benim devletim benim yanımdadır’ dedirtecek bir düzenlemeyi de Türkiye gerçekleştirecek durumdadır" demişti.