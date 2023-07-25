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Medya Emekli maaşlarıyla ilgili bomba iddia! En az yüzde 70-80 oranında zam olacak! Erdoğan o tarihte açıklayabilir
Medya

Emekli maaşlarıyla ilgili bomba iddia! En az yüzde 70-80 oranında zam olacak! Erdoğan o tarihte açıklayabilir

Yeniakit Publisher
2023-07-25 13:54:00 -
Emekli maaşlarıyla ilgili bomba iddia! En az yüzde 70-80 oranında zam olacak! Erdoğan o tarihte açıklayabilir

Deneyimli ekonomi gazetecisi Erdal Sağlam, emeklilerin aylıklarına yapılan zamdan memnun olmaması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın düzenleme için yılbaşına işaret etmesi hakkında, "Emeklilerin mağduriyetini kabul eden tonda konuşan Cumhurbaşkanı’nın emeklilere zam için yılbaşına kadar bekleyemeyeceği düşünülüyor. Yılbaşından önce ara zam yapmasa bile yüksek oranlı bir zammı önceden açıklayacağı tahmin ediliyor" yorumunu yaptı.

Deneyimli ekonomi gazetecisi Erdal Sağlam, emeklilerin aylıklarına yapılan zamdan memnun olmaması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın düzenleme için yılbaşına işaret etmesi hakkında, "Emeklilerin mağduriyetini kabul eden tonda konuşan Cumhurbaşkanı’nın emeklilere zam için yılbaşına kadar bekleyemeyeceği düşünülüyor. Yılbaşından önce ara zam yapmasa bile yüksek oranlı bir zammı önceden açıklayacağı tahmin ediliyor" yorumunu yaptı.

Sağlam, 10Haber'de kaleme aldığı yazısında şunları kaydetti: “Maaş zammı konusunda şimdiden başlayan şikayetlerin, telafi sözleri verilmesine rağmen, bundan sonra yoğunlaşması kaçınılmaz. O nedenle de yüksek oranlı zammın erken açıklanması bekleniyor. Yapılacak zam oranına dair bir şey söylemek için erken ama en az yüzde 70-80 oranında zam sürpriz olmamalı."

 

 
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