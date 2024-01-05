Emekli maaşlarında 8.000 TL emekli maaşı alana refah payı olacak! Son dakika, yeni zamlı maaşı! Son durum

Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte 8.000 TL alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri eklenecek refah payı ile birlikte ne kadar zamlı maaş alacaklarını sorguluyor. Peki, 8.000 TL için zamlı emekli maaşı ne kadar olacak?

Aralık ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte memur ve emeklinin zam oranları ortaya çıktı. Zamlı emekli maaşları için hesaplamalar başlarken yeni alınacak olan maaşlarda 8.000 TL için ne kadar refah payı ekleneceği merak konusu haline geldi.

TÜİK tarafından açıklanan Aralık ayı enflasyon rakamlarına göre oranlar aylık bazda yüzde 2.93, yıllık bazda ise 64.77 olarak gerçekleşti. 6 aylık enflasyon rakamları doğrultusunda emekli zamları için son veriler ortaya çıktı.

TÜİK’ten alınan verilerde 6 aylık enflasyon yüzde 37.57 olarak gerçekleşirken SSK ve Bağ-Kur emekli zammı da refah payı haricinde yüzde 37.57 oranında zamlandı.

Emeklilere verilecek net zam oranı için dikkatler Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çevrilirken geçtiğimiz zam dönemlerinde de verilen refah payı emekli maaşlarında değişimlere sebebiyet vermişti.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

7.500 TL olan emekli maaşına 6 aylık enflasyon rakamları dahilinde yüzde 37.57 oranında zam gerçekleştirildi. Buna göre yeni emekli maaşı da 10 bin TL’nin üzerine çıkarken buna refah payının da eklenmesi bekleniyor.

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Kök maaşı 8.000 TL olan emekli maaşı yüzde 37.57’lik bir artış ile refah payı hariç 11 bin 005 TL alacak. Refah payının da yüzde 20 olarak açıklanması durumunda ise 8.000 TL emekli maaşı alanlar için yeni rakam 13.206 TL olacak.

SSK emeklileri yeni zamlı maaşlarını 17-26 Ocak, Bağ-Kur emeklileri ise 25.28 Ocak arasında alacaklar.