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Ekonomi Emekli maaşlarına yeni zam bombası Bir müjde daha geliyor... Rakam ortaya çıktı
Ekonomi

Emekli maaşlarına yeni zam bombası Bir müjde daha geliyor... Rakam ortaya çıktı

Emekli maaşlarına yapılan son zammın ardından önemli bir gelişme ortaya çıktı. İkramiye ve banka promosyonlarının yanı sıra maaşlara yeni zam konusu gündeme geldi.

Yeniakit Publisher
2023-02-01 10:34:00 -
Emekli maaşlarına yeni zam bombası Bir müjde daha geliyor... Rakam ortaya çıktı

Emeklilerin yüzü 2023'te gülmeye devam edecek. Maaşlara yapılan zam, en düşük emekli maaşının 3.500 TL'den 5.500 TL'ye çıkarılması, yılda iki kez verilmesi gereken ikramiye ve banka promosyonlarının yanı sıra maaşlara 1.300 TL'lik zam yapılacağı gündemde yer alıyor. İşte tüm detaylar...

Yeni yılla birlikte emeklilerin refahının artırılmasına yönelik çalışmalar yapılıyor. Emekliler bu yıl ek ödemelerle birlikte binlerce TL'yi cebine koyacak. Bununla birlikte, maaşlara 1.300 TL'lik zam gelmesi de konusu gündemde. İşte konunun tüm detayları...

1300 lira zam 

2000 yılı öncesinde emekli olanların, aynı prim kazancı ve prim gün sayılarıyla 2000 ve sonrasında emekli olan SSK (4A) ve BAĞ-KUR'lulardan (4B) daha fazla maaş almasına dikkat çekiliyor. Bununla birlikte SGK ve Bağ-Kur arasında prim eşitlemesini öngören bir çalışma olabileceği gündemde yer alıyor.

Eğer intibak yasası çıkarsa 2000 yılından sonra emekli olanların maaşları yeniden hesaplanacak ve maaşlarda 1.300 TL'ye varan artışlar mümkün olacak.

Emeklilerin yüzü gülecek

Emekliler her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban ve Ramazan Bayramı'nda 1.100 TL ikramiye alacak. Bununla birlikte bankaların emeklilere, müşteri olma şartı karşılığında promosyon ödemeleri bulunuyor.

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Yorumlar

intibak zammıyla

beraber ssk li emekli maaşları iyilestirilsin

Misafir

En düşük emekliye 2000 TL. zam orta emekli kademeye 1000 TL. ile 1500 TL. zam yüksek emekli kademeye 2000 TL. ve yukarı zam bu tablo çok yanlış intibak yasasını bir an önce çikartmları lazım yoksa oylar Fatih Erbakana gidecek.
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