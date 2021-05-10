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Ekonomi Emekli maaşları ne zaman yatacak?
Ekonomi

Emekli maaşları ne zaman yatacak?

Ramazan bayramı yaklaşırken emekli vatandaşlar maaşlarını alacağı tarihi merak ediyor. Emekli ve memur maaşları bayramdan önce yatacak mı? SSK- Bağ-Kur emekli maaşı ödemeleri hangi tarihte yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-05-10 17:51:00 -
Emekli maaşları ne zaman yatacak?

Milyonlarca emeklinin gözü emekli maaşlarına çevrildi. SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'na mensup yaklaşık 13 milyon emekli ve ailesi, bayram öncesi maaşlarının hesaplarına yatıp yatmayacağını sorguluyor. Peki, Emekli maaşları ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı? İşte konuyla ilgili detaylar..

Emekli maaşları ne zaman yatacak?

Emekli maaşları bayramdan önce hesaplara yatacak mı sorusunun yanıtı henüz belli olmadı. Henüz resmi bir açıklama yapılmazken emekli maaşlarının bayramdan sonra ödenmeye başlanması bekleniyor.

Memur maaşları her ayın 15'inde hesaplara yatırılıyor. Bu ay 13-15 Mayıs tarihlerinin Ramazan Bayramına denk geliyor olması nedeniyle memur maaşları 10 Mayıs (Bugün) hesaplara yatırılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği töreninde peş peşe müjdeleri sıralamıştı. Bu müjdeler arasında memur maaşlarının 10 Mayıs tarihinde ödenecek olması da yer almıştı.

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