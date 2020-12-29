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Ekonomi Emekli maaşları ne zaman ödenecek? Emekli maaşları yılbaşından önce yatacak mı?
Ekonomi

Emekli maaşları ne zaman ödenecek? Emekli maaşları yılbaşından önce yatacak mı?

Son dakika haberi: Emekli maaşları ne zaman yatacak? Emekli maaşı erken mi ödenecek? soruları milyonlarca emekli tarafından merak ediliyordu. Emekli maaşlarına ilişkin müjdeli haberi Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk açıkladı. Peki Emekli maaşları yılbaşından önce yatacak mı? Emekli maaşları ne zaman ödenecek?

Yeniakit Publisher
2020-12-29 09:41:00 - 2020-12-29 09:41:59
Emekli maaşları ne zaman ödenecek? Emekli maaşları yılbaşından önce yatacak mı?

Son dakika... Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, yılbaşı nedeniyle uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşların aylıklarının erken erken ödeneceğini bildirdi. 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00’da başlayıp, 4 Ocak 2021 Pazartesi gününe kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşların kısıtlama günlerine denk gelen aylıklarının erken ödeneceğini duyurdu.

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