Emekli maaşınızı böyle hesaplayabilirsiniz! Ne kadar maaş alacağınızı öğrenin

Emeklilik tarihinin nasıl hesaplanacağı ve emekli maaşı miktarı gibi sorular çoğu insanın aklını en fazla kurcalayan önemli sorular olarak öne çıkıyor.

Ne kadar emekli maaşı alınacağı internet üzerinden kolayca yapılabiliyor. Emeklilik maaşı herkesin çalışma dönemi boyunca ödediği değişik prim miktarlarına göre hesaplanıyor ve birden farklı kriterle net olarak belirleniyor.

Bu kriterler önemli

İlk işe başlama tarihi, ödenen prim günü sayısı, sigortalılık süresi ve yaş gibi önemli faktörler emekliliğinde alacağın maaşın belirlenmesinde görev alıyor. Belirlenen ve gerekli görülen tüm şartları eksiksiz sağlayan vatandaşlar emekli olabiliyor.

Buralara başvurabilirsiniz

Çalışılan iş koluna göre değişiklik gösteren emeklilik türleri 4A, 4B ve 4C olarak üçe ayrılıyor. 4A sistemi özel bir iş yerinde sözleşmeli olarak çalışanları, 4B sistemi bağımsız olarak kendi mesleğini icra eden kişileri, 4C sistemi ise devlet memurlarını kapsıyor. Bunların yanında çalışan ya da çalışmayan her yaştan kişiye hitap eden Bireysel Emeklilik sistemi de tasarruf ve yatırım gibi konularda sana destek oluyor.

4A Emekli Maaşı Hesaplama

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Emeklilik maaşı hesabını merak eden kişilerin öncelikle Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu’na ait olan aylık hesaplama sayfasını açmaları gerekiyor. Bu kısımdan sonra izlenmesi gereken birkaç adım bulunuyor.

4B Emekli Maaşı Hesaplama

Özel sektörde çalışanların yanı sıra Türkiye’de kendi işini yapan çok sayıda vatandaş var. Ne kadar emekli maaşı alırım şeklinde bir sorgulama yapmak isteyen 4B sigortalı kişilerin de birkaç basit adım izleyerek emekli maaşı miktarını öğrenmeleri mümkün.

4C Emekli Maaşı Hesaplama

Devlet kurumlarında görev yapan kişilerin bağlı olduğu sigorta sistemi olan 4C de emekli maaşı konusunu merak eden vatandaşları içeriyor. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 4C hizmet süresi ve yaş hesabı sayfasından bu hesaplamayı yapman son derece kolay. Sayfayı açtıktan sonra sırasıyla girmek önem arz ediyor.https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/

https://uyg.sgk.gov.tr/HizmetHesabi4c/ linklerinden de yararlanabilirsiniz

Düzenleme ve farklar zaman alıyor

Özellikle son dönemde EYT'lilerin ne kadar maaş alacaklarına yönelik internet aramalarında önemli bir artış söz konusu. Hükümetin ortaya koyduğu yeni düzenlemelerin anında internete yansımadığı, yeni rakamları yüklemenin birkaç ay zaman alacağını da ihmal etmemek gerekiyor. Keza birkaç ay içerisinde sistemde yeni maaşlarınızı da görebilirsiniz.