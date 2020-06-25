Emekli maaşına haciz konulur mu?

Son günlerde emeklilerin en çok merak ettiği konuların başında “Emekli maaşıma haciz gelir mi?” sorusu geliyor. 5510 Sayılı Kanun’un 93. Maddesi gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri SGK hükümlerinin uygulanması sonucu alacakları devir ve temlik edilemez. Emekli hakkında icra takibi başlatılsa da emekli icra dairesine giderek, maaşından kesinti yapılmasına muvafakat etmedikçe, emekli maaşları haczedilemez.

Emekli maaşları haczedilir mi?

Bankalar emekli maaşına haciz koyabilir mi sorusunu medyaya yansıyan bir haberle açıklamak mümkündür. Medyaya yansıyan bir haberde Emin İşler’e banka borcundan dolayı haciz işlemi başlattı ve İşlerden 346 lira kesti.

Bunun üzerine Emin İşler tüketici mahkemesine başvurdu. Mahkeme emekli lehine karar verdi ve bu tutarın iade edilmesine istedi. Banka konuyu bir üst mahkemeye taşıdı ancak tüketici hakem heyeti kararı onaylayarak, yapılan kesintinin iadesini istedi.

Ancak bunun bir istisnası var. İmzalatılan sözleşmelerde buna yönelik bir madde konulmuşsa işin rengi değişiyor ve banka emekli maaşına haciz koyabiliyor. Sözleşme gereği borçlu olan emekli izin vermiş oluyor. Yargıtay bu durumda genelde bankayı haklı bulunuyor. Bu nedenle sözleşmeleri okumadan imza atılmamalıdır.

Ayrıca eğer emeklinin izniyle kesilen maaş sonrası, emekli geçinemediğini söyleyip, İcra ve İflas Kanunu’nun 83. Maddesi gereğince şikâyette bulunursa mahkeme işçinin geçinemediğine yönelik karar verebilir ve haczi kaldırabilir.

Hangi durumlarda emeklinin maaşına haciz konulur?

Emekli maaşlarının haciz konulması ile ilgili en sık sorulan soru SSK kendi alacağı için emekli maaşına haciz koyabilir mi?’

5510 Sayılı kanunun 88’inci maddesine göre, SGK’nın emekliden prim ya da Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDK) gibi alacağı varsa, emekli maaşına dörtte birine haciz konulabiliyor. Yani emekli maaşına haciz oranı yüzde 25’tir. Konulan haciz miktarı ise emekli maaşının yüzde 25’inden fazla olmamaktadır. Örnek vermek gerekirse, emekli aylığı 1000 TL olan kişiden ancak 250 lira kesilebilir.

Emeklinin nafaka borcuna da haciz konulabiliyor.

Emekli kişinin ‘’maaşımdan kesilebilir’’ gibi bir onay vermesi durumunda da emekli maaşına haciz gelebilmektedir.

Kısacası, yukarıda sayılan durumlar ve nafaka borçları dışında emekli maaşları haczedilemiyor.

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