Emekli maaşına ek ödeme maaşa dahil mi? Emekliye ek ödeme ne kadar?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon aralık ayında yüzde 1,25 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise 14,60 oldu. Enflasyon oranının açıklanmasıyla memur ve emekli maaş zammı da belli oldu. Bu rakama göre memur ve memur emeklilerine yüzde 4.36 enflasyon zammı gelecek. Memur ve memur emeklileri yüzde 3'lük de sözleşme zammı alacak. Böylece memur ve memur emeklileri ocak ayında toplam yüzde 7.33 zam alacak.

Ek ödeme nedir? Ek ödeme ne zaman ödenir?

2006 yılında vergi iadesi kaldırılarak, yerine ek ödeme uygulamasına geçildi. Emekli maaşının yüzde 4’ü, ek ödeme olarak tüm emeklilerin her ay hesabına yatırılıyor. Yüzde 4’lük ek ödeme emekliden emekliye değişmiyor. Ocak ve temmuz olmak üzere senede iki kere maaşlara zam gelmekte, zamlarla birlikte alınacak ek ödeme tutarı da artmakta.

Vergi iadesi kaldırılarak, yerine ek ödeme uygulamasına geçildi. Maaşın yüzde 4’ü, ek ödeme adı altında tüm emeklilerin her ay hesabına yatırılıyor. Her ay bankaya yatan emekli maaşınızın içinde ek ödeme de var. Maaş zammı ise ek ödemeli maaşınız üzerinden değil, çıplak maaşınız üzerinden hesaplanıyor.

5454 sayılı Kanunla ek ödeme kapsamına alınanlar açıklanmıştır. Bu kanun kapsamından primli, primsiz ödemeler statüsünden aylık, gelir alanlar da yararlanmaktadır.

Ek ödeme kimlere yapılır?

5510 sayılı Kanun statüsünden olanlar;

– Emekli Sandığı(4/c),

– Sosyal Sigortalar Kurumu(4/a),

– Bağ-Kur (4/b) aylık ya da gelir alanlar yararlanmaktadır.