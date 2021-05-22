Her yıl iki kez emekli maaşlarına zam yapılıyor. Yılın ilk zammı ocak ayında yapıldı. Milyonlarca emekli şimdi gözünü temmuz ayı zammına çevirdi. Peki, emekli maaşı ne kadar oldu?

Emekli maaşı zammı ne kadar oldu? Temmuz ayında emekli maaşı ne kadar yatacak?

Emekli maaşları bilindiği gibi enflasyon oranına göre belirleniyor. Yılın ilk yarısındaki enfslasyon rakamlarına göre temmuz zamları belirlenecek. Emekli vatandaşlar temmuz ayı yaklaşırken maaş zammı tahminlerini araştırmaya başladı. 2021 yılının ilk dört ayında enflasyon oranı yüzde 5,45 olarak açıklandı. Yapılan anketlerde maaşlara yapılacak olan zam beklentisi yüzde 7,66 olarak gösteriliyor.

Uzmanlar ocak, şubat, mart ve nisan ayı enflasyon oranlarının göz önünde bulundurulduğunda temmuz ayında en düşük emekli maaşının 2.155 TL olabileceğini ifade ediyor. Merkez Bankası tarafından ekonomistlerle yapılmış olan anketler sonucunda Mayıs enflasyon beklentisi % 1,27 ve Haziran beklentisi ise % 0,82 olarak açıklandı. Emeklilerin temmuz ayı zamları ise 5 Temmuz'dan itibaren netleşecek.