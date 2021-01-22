Emekli maaşı zam farkı ne zaman yatacak? En düşük emekli maaşları
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından emekli maaşları hakkında açıklama geldi. Emekli maaşlarında zam farkı ne zaman ödenecek? Zam farkı ne zaman yatacak?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk son dakika olarak emekli maaşı alanları sevindiren ifadelerde bulundu.
Bakan Zümrüt Selçuk, "Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşlarımızın 2021 ocak ayına ilişkin zam farklarını bugün hesaplara yatırıyoruz." dedi.
Emekli maaşı zam oranları
Memur ve memur emeklilerine %4.36 enflasyon zammı geldi. Ayrıca %3'lük de sözleşme zammı yapılarak toplam, memur ve memur emeklileri %7.33 oranında zam alacak.
SGK ve Bağ-Kur emeklileri ise %8,37 oranında zam alacak.
En düşük emekli maaşları
En düşük işçi emeklisinin maaşı %5,75 enflasyon zam ile birlikte 1.335 TL’den 1.447 TL’ye yükseldi.
En düşük esnaf emeklisinin maaşı 1.627 liradan 1.763 TL’ye yükseldi.
En düşük çiftçi emeklisinin maaşı 1.534 liradan 1.662 TL’ye yükseldi.
En düşük memur emekli aylığı ise 3.020 TL’ye yükseldi.v