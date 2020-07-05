Emekli maaşı ne kadar oldu? | Emekli maaşı ne zaman yatacak?

Emekli maaşlarına her yıl enflasyon oranına göre ocak ve temmuz aylarında yılda iki kez zam yapılıyor. Ocak ayında zam alan milyonlarca emekli temmuz zammının ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. TÜİK 3 Temmuz’da haziran ayı enflasyon oranlarını açıkladı. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

Emekli maaşı ne kadar oldu?

TÜİK, tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) haziran ayında yüzde 1.13, ocak-haziran döneminde de yüzde 5.75 oranında arttığını açıkladı. Buna göre, memur maaşları ile Emekli Sandığı, SSK ve BAĞ-KUR’luların emekli aylıklarına da yüzde 5.75 oranında zam yapılacak.

En düşük emekli aylığı 2000 öncesi SSK emeklilerinde 2.112 TL'den 2.233 TL'ye, en düşük Bağ-kur aylığı 1.539 TL'den1.627 TL'ye, en düşük tarım Bağ-kur'lu aylığı da 1.451 TL'den 1.534 TL'ye yükseldi.

Koronavirüs pandemisi sonrası en düşük emekli aylığı 1.500 TL'ye yükseltilmişti. Bu nedenle 2000 sonrası SSK emeklilerinin aylıklarında ayrıca bir zam yapılmayacak.

Ayrıca temmuz ayında emekli vatandaşlar kurban bayramı ikramiyesi de alacak. Resmi açıklama yapılmamış olsa da emeklilerin 27-30 Temmuz tarihlerinde 1000’er lira bayram ikramiyesi alması bekleniyor.

Emekli maaşı ne zaman yatacak?

Emekli maaşları her ayın 17’sinde yatmaya başlıyor. SSK emeklilerin hesaplarına maaşları tahsis numarasının son rakamına göre yatıyor.

9 olanlar her ayın 17'sinde,

7 olanlara her ayın 18'inde,

5 olanlara her ayın 19'unda,

3 olanlara her ayın 20'sinde,

1 olanlara her ayın 21'inde,

8 olanlara her ayın 22'sinde,

6 olanlara her ayın 23'ünde,

4 olanlara her ayın 24'ünde,

2 olanları her ayın 25'inde,

0 olanlara her ayın 26'sında maaşlarını alıyor.

Bağ-Kur emeklilerinin maaşları ise şu tarihlerde yatıyor:

Tahsis numarasının son rakamına göre;

9, 7 ve 5 olanlar her ayın 25'inde

3,1 olanlar her ayın 26'sında

8, 6 ve 4 olanlar her ayın 27'sinde

2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde hesaplara yatıyor.