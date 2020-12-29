Emekli maaşı ne gün yatacak? | Emekli maaşı hangi gün ödenecek?
Emekli maaşı ayın kaçında yatacak? | Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle milyonlarca emekli maaşlarının ne zaman, ayın kaçında ödeneceğini araştırıyor. Peki, emekli maaşı ne zaman ödenecek? | Ocak ayı emekli maaşı erken mi ödenecek? | Emekli sandığı maaşları ne zaman ödenecek?
Koronavirüs salgını sebebiyle 31 Aralık Perşembe akşamı 21.00’de başlayacak sokağa çıkma yasağı 4 Ocak Pazartesi saat 05.00’te sona erecek. Emekli sandığı kapsamındaki vatandaşlar ocak ayı maaşlarını ne gün alacaklarını araştırmaya başladı. Emekli maaşı ne zaman yatacak son durum
Emekli maaşı ne gün yatacak? | Emekli maaşı hangi gün ödenecek?
1,2 ve 3 Ocak’ta ödenmesi beklenene emekli maaşlarının tarihi öne çekildi. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşların aylıklarının erken ödeneceğini açıkladı.