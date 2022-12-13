Emekli maaşı ile prim günü arasındaki ilişki doğru orantılı olmayabiliyor mu?

Soru: Ben 1964 doğumluyum. Bağ-Kur sonrası 1281 gün SSK prim ödemem oluştu. Şu an için 15 yıl sigorta 3600 gün prim şartlarına göre 58 yaşımı da tamamladığım için Kasım sonu yaşlılık aylığı almaya hak kazandım. Fakat karşıma EYT çıktı. Benim şu an 5000 günden eksik 112 günüm var. EYT kapsamında 5.000 günü tamamlayıp normal emekli mi olsam yoksa mevcut günlerimle mi emekli olsam menfaatime. Hangi halde bana daha yüksek maaş bağlanır. Yakını Hilmi Y.

Cevap: Verdiğiniz bilgilere göre Mevcut durumda 15 yıl sigortalılık süresi 3600 gün prim 58 yaş ve Bağkur sonrası 1260 gün SSK primi oluşmuş. Emekli olabiliyorsunuz. Eğer 5000 günden eksik 112 gün daha prim öderseniz maaşınız artmayıp aksine azalır. Ve bu halde 4 ay daha eksik maaş alırsınız. Bu yıl içinde, mümkünse hemen işten çıkıp emeklilik başvurusu yapınız.