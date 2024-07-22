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Ekonomi Emekli maaşı farkı ne zaman hesaba yatacak?
Ekonomi

Emekli maaşı farkı ne zaman hesaba yatacak?

Yeniakit Publisher
2024-07-22 15:35:00 -
Emekli maaşı farkı ne zaman hesaba yatacak?

En düşük emekli aylığı ödemeleri 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükseltildi. Emeklilerin kök aylıklarına yüzde 27.73 oranında zam yansıtıldı. Ancak en düşük emekli aylığı alanlar ödeme almaya başladı, fakat zamlı maaşları alamadı. Bu hafta emekli haftası olacak, çifte ödeme gelecek. Peki emekli maaşı zam farkı hesaplara ne zaman yatacak?

 

 

En düşük emekli aylığı ödemeleri 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükseltildi. Emeklilerin kök aylıklarına yüzde 27.73 oranında zam yansıtıldı. Ancak en düşük emekli aylığı alanlar ödeme almaya başladı, fakat zamlı maaşları alamadı. Bu hafta emekli haftası olacak, çifte ödeme gelecek. Peki emekli maaşı zam farkı hesaplara ne zaman yatacak?

Milyonlarca emeklinin beklediği haber geçtiğimiz hafta verilmişti. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 24.73 oranında enflasyon farkı verilmişti. Ancak kök aylıkları 7 bin 500 ve altı olan milyonlarca emekli için herhangi bir artış uygulanmamıştı.

Müjdeli haber hükümetten geldi. En düşük emekli maaşı ödemesi 10 bin liradan 12 bin 500 liraya çıkarıldı ve milyonlarca emeklinin de yüzü gülmüş oldu. Emekli maaşı ödemeleri başladı ancak zamlı maaş hesaplara yatmadı. Vatandaşlar emekli maaş farkı ne zaman yatacak diye araştırma başladı.
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BU HAFTA MECLİS'E GELİYOR

En düşük emekli aylığını 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükselten teklif bu hafta TBMM Genel Kurulu'na geliyor. 3.7 milyon emekliyi ilgilendiren bu teklifin yer aldığı vergi paketi, yarın TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanacak.

Düzenlemenin bu hafta Genel Kurul'da kabul edilerek yasalaşması beklenirken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanmasının ardından Resmi Gazete'de yayımlanacak. Sürecin tamamlanmasıyla en düşük emekli aylığı 12 bin 500 lira olarak uygulanacak. Temmuz zammıyla birlikte kök aylığıyla ek ödemesinin toplamı 12 bin 500 liranın altında kalanların geliri 12 bin 500 liraya yükseltilecek.

Bunun için Hazine ve Maliye Bakanlığı desteği devreye girecek. Ek ödeme dahil kök aylığı yeni taban aylığın altında olanların ödemesi '5510 Ek 19' olarak adlandırılan bu destekle 12 bin 500 liraya tamamlanacak.

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