‘Emekli maaşı asgari ücret kadar olsun' diyenlere kapak

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Akit TV'deki Manşetlerin Dili programında "Emekli maaşları asgari ücretle aynı olsun" şeklindeki çağrıları değerlendirdi.

Sürdürülebilirliğe dikkat çeken Karahasanoğlu Süleyman Demirel ile Bülent Ecevit dönemlerini hatırlattı ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e çağrı yaptı.

Ali İhsan Karahasanoğlu "'Emekli maaşları asgari ücretle aynı olsun' diyorsun. Meral Akşener'in İçişleri Bakanı olduğu hükümet bunu yaptı mı? O primleri düşük olan emeklilere, belki asgarin ücretin 10'da 1'ini verdiler. O zaman açlığa mahkum edilmedi de emekliler, şimdi mi mahkum edildi?" dedi.

Karahasanoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

Yüzde 25 olarak açıklandı. Bu kadar mı? diyerek alay ediyorlardı. O yüzde 25'in sadece 6 ay için olduğunu öncesinde de Haziran ayında yüzde 41'lik zam yapıldığı hatırlatalım.

Yüzde 64 olan enflasyon rakamının karşısında bu zamlar yapıldı. Önceki günkü yüzde 25'lik açıklamadan sonra siyaseti iktidar, yüzde 5 daha ekleyerek zam yaptı ve açıkladı.

Dün Sözcü gazetesi 'Hokus pokus' diyordu. Alay etmek gerekiyorsa, simdi Tayyip Erdoğan 'hokus pokus' yaptı.

Ne diyordu bunlar, ne diyordu muhalefet liderleri, 'müteahhitlere gelince devletin kasası açılıyor, dar gelirlilere gelince kapanıyor' Öyle mi? yüzde 64 enflasyon olan Türkiye'de yüzde 84 emeklilere zam yapılmış. Yüzde 20 refah payı sağlanmış. Siyasi iktidar yapılabilecek şeyleri uzun uzun düşünmüş olabilecek şeyleri yapmış.

Şunu da yapmıyor. 'Ne kadar asgari ücret 8 bin 500 TL. Emeklilere de 8 bin 500 lira verelim' demiyor. Çünkü bunun sürdürülebilirliği yok. Seçime kadar verirsin ertesi gün tıkanırsın. Demirel mantığıyla yaklaşmıyor.

1992'de Demirel, 'herkese iki anahtar, biri ev biri araba' dedi. Sonra geldi 'herkese emeklilik hakkı' dedi. Evet herkese verdi emeklilik hakkını ama sürdürülebilir emeklilik hakkı değil. Ne oldu 3 senede SGK iflas etti. "Bu böyle devam ederse sadece SGK değil devlette iflas eder" dediler. Arkasından 1999'da Bülent Ecevit hükümetinde bu "EYT mağduriyeti" denilen yasa çıkartıldı. Temizlemek AK Parti'ye düştü.

Dolasıyla burada sürdürülemez bir şey yapmak değil. Emeklilerin maaşı da 8 bin 500 TL olur, 3 ay 5 ay sonra eskiye döner.

Tayyip Erdoğan bu yaptıklarını seçim için yapıyor olsa daha abartılısını da yapar. Sonuçta elini tutacak kimse yok. 'Verdim' der olur biter. Meral Akşener 'asgari ücret ne kadarsa emeklinin asgari ücreti de aynı olmalı' diyor. Ben bu tür talepler sonrası düne bakarım. Dün neymiş; daha kötüye mi gittik daha iyiye mi gittik?

2002'de 185 lira asgari ücret, dolar bazında 112 dolar. Şimdi 112 dolarlık asgari ücret 450 dolara çıkmış.

2002 yılında emekli maaşı asgari ücret seviyesindeydi de şimdi mi emekli maaşı bir asgari ücret seviyesinin altında. Alakası yok.

Şuan senin 34 milyon çalışanın var, 14 milyon ise emeklin var. Eğer yapılacak bir şey olsa 14 milyon için hayli hayli yapar bu iktidar. 30 yıldır konuşulan asgari ücretten vergi muafiyetini bu iktidar getirdi. 'Emekli maaşları asgari ücretle aynı olsun' diyorsun. Meral Akşener'in İçişleri Bakanı olduğu hükümet bunu yaptı mı? O hükümet, asgari ücret ile emekli maaşını eşitledi mi? O primleri düşük olan emeklilere, belki asgarin ücretin 10'da 1'ini verdiler. O zaman açlığa mahkum edilmedi de emekliler, şimdi mi mahkum edildi?