Emekli maaş zammı saat kaçta açıklanacak? En düşük emekli maaşı artacak mı? Emekli kök maaş Temmuz zammı 2024

Geçtiğimiz günlerde Türkiye İstatistik Kurumu tarafından haziran ayına ilişkin enflasyon rakamlarının duyurulmasının ardından yılın ilk 6 ayına ait enflasyon ortaya çıkmıştı. 6 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte emeklinin kök maaşına alacağı zam da belli olmuştu. Zammı kök maaşa yapılacak olması nedeniyle binlerce emeklinin maaşı ise değişmeyecek. Peki, süreçte son durum ne?

EMEKLİ ZAMMI TEMMUZ 2024 – KÖK MAAŞ ZAM ORANI

TÜİK’in açıkladığı veriler doğrultusunda 6 aylık enflasyon farkı yüzde 24,73 olarak gerçekleşti. Bu kapsamda SGK ve Bağ-kur emeklisi yüzde 24,73 oranında enflasyon farkı almayı hak etmiş oldu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI DEĞİŞECEK Mİ?

Emekli zammının kök maaşa gerçekleşecek olması nedeniyle kök maaşa yapılan yüzde 24.73’lük zamla birlikte bazı maaşlar 10 bin liranın altında kaldığı için ödemeler 10 bin lira olarak kalmaya devam edecek. Bu da en düşük emekli maaşının 10 bin lira olarak ödeneceği anlamına geliyor. Hükümet tarafından yeni bir düzenleme yapılıp en düşük emekli maaşı değiştirilmezse bazı emekliler zamlı haliyle 10 bin lira almaya devam edecekler. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada "Çalışma devam ediyor herhangi bir karar yok" ifadelerini kullandı.

EMEKLİYE REFAH PAYI VERİLECEK Mİ?

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Bir gazetecinin "Emekliye enflasyon farkının haricinde bir refah payı gündeme gelebilir mi?" sorusu üzerine Bakan Işıkhan, "Şu an gündemimizde yok. Zaten toplu sözleşme gereği yapılacak artışlar olacak. Refah payı ile ilgili şu an bir çalışmamız yok." açıklamasında bulunmuştu.

En düşük emekli aylığının artırılması için çalışmalar sürüyor.

Yaklaşık 4 milyon emeklinin gözü zam düzenlemesinde... aylık enflasyon sonrası emekli maaş zam oranı yüzde 24,73 oldu. Kök aylığı 7 bin 710 lira ve altında olanların maaşı, zamma rağmen en düşük aylığın altına kaldı.

BEKLENTİLER NE YÖNDE?

En düşük emekli aylığı için rakam, ekonomi yönetiminin hesaplamaları sonrası bütçe dengesi çerçevesinde belirlenecek.

En düşük emekli aylığının 12 bin ile 13 bin lira aralığında belirlenmesi bekleniyor. Yüzde 24,73'lük zam göz önüne alındığında en düşük emekli maaşının 12 bin 500 lira civarına yükseltilmesi görüşü ağırlık kazanmış durumda...

Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş katılacak.

Toplantıda bakanlıklardan gelen etki analizleri ve raporlar teker teker görüşülerek taban emekli aylığındaki artış değerlendirilecek. En düşük emekli aylığına yapılacak artış da bu toplantıda belli olacak.

Mevcut durumda en düşük emekli maaşı 10 bin lira olarak uygulanıyor. Kök maaşı bu miktarın altında kalanların farkı devlet tarafından karşılanıyor.

Toplantıdan çıkacak sonuca göre yapılacak düzenleme kısa zaman içerisinde Meclis'e sunulacak.

Öte yandan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, “Temmuz ayından itibaren asgari ücret net 21 bin 205 TL olmalıdır diyerek teklifte bulundu!

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, “Temmuz ayından itibaren asgari ücret net 21 bin 205 TL olmalıdır. Temmuz ayından itibaren en düşük emekli maaşı da 21 bin TL’nin üzerinde olmalıdır. Behemehâl en düşük emekli maaşının 21 bin TL’nin üzerine çıkarılması lazım” dedi

O açıklaması;

"En düşüğü 21 bin tl üzerinde olmalıdır"

Destici, partisinden bir grup heyetin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüştüğünü anımsatarak, “Partimizin görüşlerini dile getirip, yazılı olarak da sayın Bakanımız ve heyetine sundular. Öncelikle adil bir vergi düzenlemesine ihtiyaç vardır. Yapılması gereken açık ve nettir. Asgari ücret en azından bu temmuz ayı itibariyle enflasyon farkı kadar artırılmalı, temmuz ayından itibaren asgari ücret net 21 bin 205 TL olmalıdır. Açıklanan enflasyon bu şekildedir. En düşük emekli maaşı da aynı seviyede olmalıdır. En düşük emekli maaşı asgari ücretin altında olmamalıdır. Temmuz ayından itibaren en düşük emekli maaşı 21 bin TL’nin üzerinde olmalıdır. Emeklimize sadece enflasyon oranı kadar zam yapılırsa en düşük emeli maaşı 12 bin 500 TL olacak. Bu zamlar kök maaşa yapılırsa bazı emeklilerimiz 10 bin TL’de kalacak. Bir kere yapıldı bu temmuz 2023’te; orada 7 bin 500 TL alan orada kaldı. Dolayısıyla bir daha yapmayın. Bu düzenleme meclise gelecek. Bir daha bu artışı kök maaşa yapmayın. Eline geçen net maaş ne ise, onun üzerine yapın ne yapacaksanız. Bunun için behemehâl en düşük emekli maaşının 21 bin TL’nin üzerine çıkarılması lazım. Bu olmazsa adalet sağlanmış olmaz, emeklilerimizde nefes alamaz. 2-3 bin lirayla nefes alınamaz” dedi.