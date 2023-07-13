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Medya Emekli maaş zammı ne olacak! Bomba kulis geldi
Medya

Emekli maaş zammı ne olacak! Bomba kulis geldi

Yeniakit Publisher
2023-07-13 16:04:00 -
Emekli maaş zammı ne olacak! Bomba kulis geldi

Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği emekli aylıklarına yüzde 25 oranında zam yapılmasını düzenleyen madde Meclis'te kabul edildi. Abdulkadir Selvi, emeklilere zamla ilgili maddenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la istişare edilmek üzere bugüne bırakıldığını yazdı.

TBMM Genel Kurulu'nda, memur emeklilerinin aylıklarında artış öngören düzenleme, yüzde 25 olarak kabul edildi.

Emekli Sandığı emeklileri, yılın 6 ayı için enflasyon farkı ile birlikte toplamda yüzde 25 zam alacak. Düzenleme temmuz ayından itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Emekli maaş zammı ne olacak" başlıklı yazısında, emeklilere zamla ilgili maddenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la istişare edilmek üzere bugüne bırakıldığını belirtti.
Selvi, yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:

"Bu arada MHP Lideri Bahçeli memurlara olduğu gibi emeklilere de 8 bin 77 TL seyyanen zam yapılmasını teklif etti. Yasa teklifi dün Meclis’te görüşülmeye başlandı. Ancak emeklilere zamla ilgili madde Cumhurbaşkanı Erdoğan’la istişare edilmek üzere bugüne bırakıldı. Klasik bir cümle vardır. “Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çevrildi” diye ama emeklilerimizin hem gözleri hem kulakları Erdoğan’a çevrilmiş durumda. Gerçekten de emeklilerimiz ciddi geçim sıkıntısı yaşıyor."
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