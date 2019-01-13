Emekli maaş zamları 2019 ne zaman ödenecek | AGİ son dakika ne kadar oldu | 2019 Doğum izni ücreti ne kadar

Emekliye müjde! Zamlı maaşlar geliyor! Emekli maaş zamları ne zaman ödenecek? Emekli maaş zammı ne kadar oldu? 2019 Ocak emekli zammı belli oldu mu? En düşük emekli maaşı ne kadar? 2019 Doğum izni ücreti son dakika ne kadar oldu? AGİ son dakika ne kadar oldu? 2019 asgari ücreti son dakika ne kadar?SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri Ocak 2019’da ne kadar zam alacağı son dakika olarak netleşti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yazılı açıklama yaparak emeklilerin maaşları ile ilgili merak ettiği konulara açıklık getirdi. Merak edilen detaylar haberimizde…

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yazılı açıklama yaptı. Bakan Selçuk, Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların aylıklarının ocak ayının 1'i ila 5'i arasında ödendiğini anımsattı. Selçuk, bu kapsamdaki emeklilerin 1 Ocak 2019 itibarıyla aylıklarında oluşan fark tutarlarının, aylık alınan banka ve PTT şubelerince 25 Ocak'ta ödeneceğini belirtti.

Selçuk, "SSK kapsamında gelir aylık almakta olanların aylıkları, ödeme günleri olan 17 ila 26 Ocak'ta, Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıkları da ödeme günleri olan 25 ila 28 Ocak'ta zamlı ödenecek." ifadesini kullandı.

Emekli maaş farkı ne zaman ödenecek?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emeklilerin maaş farklarının 25 Ocak'ta ödeneceğini söyledi.

Bakan Selçuk konuya ilişkin açıklamasının devamında şunları kaydetti:

(SSK) gelir aylık almakta olanların aylıkları ödeme günleri olan 17 ila 26 Ocak 2019 tarihleri arasında,

(Bağ-Kur) gelir ve aylık almakta olanların aylıkları da ödeme günleri olan 25 ila 28 Ocak 2019 tarihleri arasında zamlı olarak ödenecektir.

Emekli maaş farkı ne kadar?

Emekliler bu ay zamlı maaş heyecanı yaşıyor. 3 Ocak'ta zam oranları belli oldu.

Zam oranı SSK ve Bağ- Kur emeklilerinde yüzde 10.19, memur emeklilerinde yüzde 10.73 olurken, şimdi gözler yeni maaşlara çevrildi.

Ocak zammıyla birlikte emeklilerin eline geçecek parada en az 104,08 lira artış olacak.

En düşük zam farkı, esnaf emeklilerinde 147,53, Bağ-Kur tarım emeklilerinde 110,01, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 168,14, 2000'den sonra emekli olan SSK'lırda 104,08, memur emeklilerinde 230,59 lira olacak.

En düşük emekli aylığı ek ödeme dahil bin 21 lira 40 kuruştan bin 125 lira 48 kuruşa çıkacak.

En yüksek aylık ise 5 bin 390 lira 70 kuruşa yükselecek.

Memur ve emeklilerin 2019 yılında ne kadar zam alacak?

TÜİK, 2018 yılı Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklamıştı. Açıklanan bu veriyle 2018 yılı enflasyonu yüzde 0,40 olurken, devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklileri için yüzde 3,5'luk zamma ilave olarak 6,77 enflasyon zammı alacak. Memurlara toplu sözleşme gereği bu yılın ocak ayında yüzde 4 zam verilecek. SSK ve Bağ- Kur emeklileri için de 2019 yılı ilk 6 ayı için zam oranı yüzde 10,20 oldu. (Yüzde 3,5 + 6,74)

Memurlara toplu sözleşme gereği bu yılın ocak ayında yüzde 4 zam verilecek. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak. Öte yandan SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Açıklanan bu rakamlar memur ve emeklinin maaş zammını da belirledi. Yapılacak zam sonrası en düşük emekli maaşı bin lira olacak. Memurların maaşlarına yansıyacak zam son 6 ayın enflasyon verilerine göre belirlenecek. Enflasyonun Aralık ayında da düşüş göstermesi ve memurlara yaklaşık yüzde 9-10 oranında zam yapılacağı tahmin ediliyor. Memurların zam oranları kıdemlerine göre değişiklik gösteriyor. Ocak ayında kesinleşecek olan memur maaşlarına 218 TL ve 1182 TL arasında zam yapılacak.Buna göre Anadolu Ajansı’nın rakamları göz önüne alındığında en düşük aktif memur maaşı 3.133TL’den 3.341 TL’ye yükselirken, mevcut görevde olan memurun zam miktarı 1.182 TL olarak gerçekleşecek.

Yeni yılda en düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

2019 emekli zamları belli oldu mu? Kasım ve Aralık ayı enflasyonuna göre zam oranları artacak ya da azalacak. 2019 Yılı Programı’ndaki enflasyon tahminine göre, Ocak zammı SSK ve Bağ-Kur’lularda yüzde 10.65, memur emeklilerinde yüzde 11.15 olacak. SSK ve BAĞ-KUR'luların maaşına yapılacak zam ve ek ödeme artışı ile birlikte 108,68 TL ile 541,36 TL artış bekleniyor. Ek ödemesiz maaşlar şu şekilde olacak:

1.500 TL olan maaşı 1.659,60 liraya,

2.000 TL olan maaşı 2.212,80 liraya,

3.000 TL olan maaşı 3.319,20 liraya,

3.500 TL olan maaşı 3.872,40 liraya,

4.000 TL olan maaşı 4.425,60 liraya,

4.500 TL olan maaşı da 4.978,80 liraya kadar ulaşacak.

2018 emekli maaşları ne kadardı?

Net maaş 2.500 TL

Ek ödeme 100 TL

Ek ödemeli maaş 2.600 TL

2019 asgari ücret ve AGİ zammı belli oldu!

2019 asgari ücret net 2.020 TL oldu. 2019 Asgari geçim indirimi AGİ bekar için AGİ 191 lira olarak belirlendi.

İşte AGİ son dakika fiyatı

Bekar çalışan

AGİ 191.85 TL olacak.

Asgari Geçim İndirimi tutarları Evli ve eşi çalışmayan: 230.22 TL

Evli ve eşi çalışmayan 1 çocuklu: 259.00 TL

Asgari Geçim İndirimi tutarları Evli ve eşi çalışmayan 2 çocuklu: 287.78 TL

Evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklu: 326.15 TL

Asgari Geçim İndirimi tutarları Evli ve eşi çalışan: 191.85 TL

Evli ve eşi çalışan 1 çocuklu: 220.63TL

Evli ve eşi çalışan

Asgari Geçim İndirimi tutarları Evli ve eşi çalışan 2 çocuklu: 249.41 TL

Evli ve eşi çalışan 3 çocuklu: 287.98 TL

Asgari Geçim İndirimi tutarları Evli ve eşi çalışan 4 çocuklu: 306.96 TL

Evli ve eşi çalışan 5 çocuklu: 326.15 TL

Doğum izni ücreti 2019 ne kadar oldu?

Çalışan anneler, doğum izninde oldukları dönemin parasını iş göremezlik ödeneği adı altında devletten alıyor. Doğum öncesi ve sonrası 16 hafta izin kullanan annelere çalışmadıkları süre zarfında ücreti devlet tarafından ödenmekte. 2019 asgari ücret zammıyla birlikte doğum izni ücretlerine arttı. Buna göre en düşük doğum izni parasını bin 317 lira artırdı. En düşük izin parası 2018'de 5 bin 50 lirayken, bu yıl 6 bin 367 liraya çıktı. Yani asgari ücretli anneye, doğum iznindeyken devlet 6 bin 367 lira ödeyecek.