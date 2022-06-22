Emekli Kurban Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2022? Bayram ikramiyesi ne kadar?

Emekli bayram ikramiyeleri hem Ramazan hem de Kurban Bayramı öncesi hesaplara yatırılıyor. Yaklaşık 12 milyon emeklinin 2022 yılı Kurban Bayramı ikramiyeleri alarak kurbanlıklarını almanın mutluluğunu yaşayacak. Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar?

2022 Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar yatacak?

Kurban Bayramı’na az bir zaman kala vatandaşların araştırmaları hız kazandı. Ramazan Bayramı öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklama yapmış, bayram ikramiyesinin 1100 TL olacağını söylemiş ve ödeme tarihlerini duyurmuştu. Emekli ikramiyelerinin Kurban Bayramı'ndan 1 hafta öncesi yani temmuz ayının ilk haftasında verilmesi bekleniyor. 2 Mayıs tarihinde başlayan Ramazan Bayramı ikramiyeleri 28 Nisan ve 29 Nisan’da hesaplara yatmıştı.

Kurban Bayramı arefe günü 8 Temmuz Cuma günü olacak. Bayramın birinci günü ise 9 Temmuz tarihine denk geliyor.

Bayram ikramiyesi kime veriliyor?

Kimler bayram ikramiyesi alıyor? Bayram ikramiyesinden yalnızca emekliler değil, SGK’dan gelir ve aylık alan bütün kişiler yararlanabiliyor.

- Şehit yakınları ve gaziler

- Ölüm aylığı alanlar

- Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar

- Geçici köy korucuları

- Şeref aylığı alanlar

- Şampiyon sporcular

- Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri

- Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri.