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Emekli korgeneralden çarpıcı açıklama: Türkiye'de derin devlet olsaydı...

Akit TV'de 'Asıl Mesele' programına konuk olan Genelkurmay İstihbarat Dairesi eski Başkanı Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, Türkiye'deki derin devlet söylentilerine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

28 Aralık 2018 Cuma 16:06

Akit TV ekranlarında yayınlanan Asıl Mesele Programı'nın dünkü konuğu Genelkurmay İstihbarat Dairesi eski Başkanı Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin'di. Pekin, programda Türkiye'deki derin devlet ve özel harp dairesine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

'Derin devlet olsaydı 15 Temmuz yaşanmazdı'

Program sunucusu Yusuf Ozan Demir'in sorusuna cevap veren Pekin, Türkiye'de derin devlet olduğu iddialarını redderek, 'Ben Türkiye'de derin devlet olduğuna inanmıyorum. Türkiye'de Amerikan derin devletinin uzantıları var onu söyleyebilirim. Eğer Türkiye'de derin devlet olsaydı Türkiye ne 15 Temmuz'da bu darbe olayını yaşardı ne de farklı olayları yaşardı. ' dedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 16:06
  1. Genelkurmay İstihbarat Dairesi eski Başkanı Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin
  2. asıl mesele programı

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