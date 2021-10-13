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Gündem Emekli Korgeneral açıkladı: 1 Türk pilotu 26 ABD uçağını düşürdü
Gündem

Emekli Korgeneral açıkladı: 1 Türk pilotu 26 ABD uçağını düşürdü

ABD ile yapılan hava tatbikatı hakkında konuşan Emekli Hava Korgeneral Erdoğan Karakuş, ilk defa bir Türk pilotunun 26 uçağı düşürdüğünü belirterek, 'İlk defa kırmızı, maviyi yenmiştir' yorumunda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-10-13 01:38:00 -
Emekli Korgeneral açıkladı: 1 Türk pilotu 26 ABD uçağını düşürdü

Emekli Hava Korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş, Fatih Altaylı'nın TEKE TEK programına konuk oldu.

Gündemdeki gelişmelere dair değerlendirmelerde bulunan Karakuş, ABD ile geçmişte yapılan hava tatbikatında 1 Türk pilotunun, 26 ABD uçağını düşürdüğünü söyledi.

"1 Türk pilotumuz 26 ABD uçağını düşürdü"

Tatbikatlarda mavilerin Amerikalılar, kırmızıların da Türklerin olduğunu belirten Karakuş, "Bakın ilk defa söylüyorum mavi Amerikalılar kırmızı da Türkler olur her zaman, veya Fransalılar ya da Hollandalılar olur. İlk defa kırmızılar, maviyi yendi onu söylemek istiyorum.

"Pilotlarımız iyi eğitimli"

ABD'li pilotlar yanına Bosna Hersek'te bizim pilotlardan başkasını almadı. Bizim hava eğitimimize kimse laf söyleyemez ciddi söylüyorum. Hiçbir milletin pilotu, bizim iyi eğitilmiş pilotumuzun bileğine su dökemez onu özellikle belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

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