Emekli istihbaratçı darbe iddialarını yorumladı: Siyonistler mayın eşeklerini sahaya sürdü
Türkiye'deki darbe söylentilerinin fitilini ateşleyen isim CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'di. Onu CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu takip etti. Son olarak Ragıp Zarakolu'nun yazısı ise ima boyutunu geçti. Emekli istihbaratçı Çoşkun Başbuğ'a göre arka planda siyonistler var.
Güvenlik ve Terör Uzmanı Emekli Albay ve Psikolojik Harp Uzmanı Çoşkun Başbuğ son günlerde CHP'li sözcüler ağzıyla Türkiye'nin gündemine sokulan darbe imalarını sosyal medya hesabından değerlendirdi.
Venezuela'da darbe hazırlığındaki 2'si ABD'li 13 kişinin yakalandığını belirten Başbuğ, bu ülke ile birlikte Türkiye ve Katar'da gümdemi meşgul eden darbe söylentilerine dikkat çekti.
Perde arkasında sıkışan siyonist kanat olduğunu ve son kurtuluşu darbede aradığını ifade eden Başbuğ, Türkiye'deki kriptolar dahil tüm mayın eşeklerinin sahaya sürüldüğünü ileri sürdü...
İşte Coşkun Başbuğ'un son darbe söylentileri ve Venezuela özelindeki son gelişmelere ilişkin görüşü:
"Venezuellada Maduro’ya darbe hazırlığında olan 2’si Amerikalı 13 kişi yakalandı. Katar, Türkiye, Venezuella bir süredir darbe söylentilerine sahne. Belliki Siyonist kanat sıkıştı ve son kurtuluşu darbelerde arıyor, eldeki tüm merkepleri de tarlaya sürüyor. Bizim kriptolar dahil"