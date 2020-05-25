Emekli istihbaratçı Coşkun Başbuğ'dan kritik iddia

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Fransa'nın Türkiye'ye bir tezgah kurduğunu iddia etti.

Başbuğ, sosyal medya hesabından şunları yazdı:

"Rusya’dan kirli oyun... Rusya’nın Beni Velid havaalanından Wagner paralı askerlerini alırken kırmızı bültenle aranan iki DAEŞ'li terörist Ebu Menacil ve Ebu Rakabe Cellad ile adamlarını Suriye’den getirip Hafter güçlerine teslim ettiği yönünde kuvvetli iddialar var.

Tiyatroya göre Hafter sözde UMH saflarında savaşan teröristleri esir almış olacak, Türkiye ve UMH de sözde DAEŞ'e destek veren ülke konumuna düşürülecek. Haberi dünyaya servis edecekler de BAE, Fransa. Düzmece tiyatronun haberi Hafter yanlısı El Hadis Libya Kanalında verilecek."