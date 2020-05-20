Emekli istihbaratçı Coşkun Başbuğ bölgedeki önemli gelişmeyi paylaştı: Bir müjde daha var

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, bölgenin kaderi için stratejik öneme sahip Vatiyye Üssü'nü yeniden kazandı.

Konuya ilişkin 24 Tv'de konuşan Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, 'Sırada Terhune müjdesi var' dedi.

Coşkun Başbuğ yaptığı açıklamada, "Vatiyye Üssü, Hafter'in kontrolünde olan kritik bir noktaydı. Batı bölgesinin neredeyse tamamına havadan yapılacak tüm operasyonlara ev sahipliği yapan bir hava üssüydü. Bu üssü ABD'liler, 2. DÜnya Savaşı sırasında yaptı. Çok donanımlı ve önemli bir üs burası. Geçtiğimiz sene Vatiyye'ye yönelik planlar yapılıyordu. Ancak gerekli müdahaleler yapılmasına rağmen, karadan desteğin yetersiz kalması ve bölgedeki aşiretlerin yeterli desteği vermemesi sonrası girişimler fayda sağlamadı. Mart ayı itibariyle başlayan Barış Fırtınası Harekatı'nın Vatiyye için öneme sahip olduğu ve buraya yapılacak operasyonların, harekatın ve Libya'nın kaderini değiştirebileceğini söyledik. 1-2 hafta önce yaptığımız değerlendirmede ise Hafter için artık saatlerin sayılı olduğunu belirtmiştik. Bölgeden sonunda güzel haberi aldık. Kontrol tamamen sağlandı. Bu Hafter'in hava anlamındaki bütün silahının kaybolduğu demektir. Bundan sonra Terhune bölgesine doğru harekete geçilecektir. Bölgede Hafter'in güdümündeki katil sürülerinde bir hayal kırıklığı var ve kaçışa başladılar. Libya ordu sözcüsü Kununu, “Libya petrollerinin tekrar akma vakti geldi” diyor. Ordu sözcüsü bu cümleyi kuruyorsa Hafter'in günleri sayılı demektir. Sırada Terhune müjdesi var..." dedi.