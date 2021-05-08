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Ekonomi Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?
Ekonomi

Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emeklilere 1100 TL bayram ikramiyesi 6-7 Mayıs tarihlerinde hesaplara yatırılmaya başlanacağı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından açıklanmıştı. Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, sorgulama nereden yapılır? 2021 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi yattı mı ve ne kadar?

Yeniakit Publisher
2021-05-08 00:00:00 -
Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

Son dakika haberine göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 12,7 milyon emekliye Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 6-7 Mayıs’ta ödeneceğini açıkladı.

Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

Geçtiğimiz hafta yapılan yasal düzenleme ile emekli bayram ikramiyesi 1.100 TL'ye yükseltilmişti. Bu kapsamda 2021 yılı Ramazan Bayramı ikramiyesi bugün ödenmeye başladı.

Özellikle emekliler için bayram öncesi yapılan ikramiyelerle ilgili çok önemli bir son dakika uyarısı geldi. 1.100 TL'ye çıkan bayram ikramiyeleri siber dolandırıcıların hedefi oldu. Siber dolandırıcılar bu kez de emeklilerin bayram ikramiyelerine göz koydu. Data hırsızları aracılığıyla emeklilerin cep telefonlarına ulaşan bir şebeke SMS gönderimi yaptı.

SMS'te "Bayram ikramiyeniz tanımlandı. Hemen xxxxxxx linkinden onaylayarak ödemenizin bankanıza yapılmasını sağlayabilirsiniz.

Sağlıklı günler dileriz! Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı B001" ifadelerine yer verildi.

 

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