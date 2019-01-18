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Emekli ikramiyesi ne kadar 2019 Emekli ikramiyesi ne zaman verilecek?

Asgari ücret ve emekli maaşlarına yapılan zam oranlarının belirlenmesiyle birlikte milyonlarca kişinin yüzü güldü. Emekli memurların Temmuz ayında ise toplu iş sözleşmesi uyarınca yüzde 5 artışa ilave olarak, ocak-haziran döneminde enflasyonun yüzde 4’ü aşması halinde aradaki fark maaşlarına yansıtılacak. Peki emekli ikramiyesi ne kadar 2019 Emekli ikramiyesi ne zaman verilecek? Doktor emekli ikramiyesi, öğretmen emekli ikramiyesi 2019 ne kadar? İşte emekli maaşlarına ilişkin son dakika gelişmeleri.

18 Ocak 2019 Cuma 09:45
Emekli ikramiyesi ne kadar 2019 Emekli ikramiyesi ne zaman verilecek?

Asgari ücret ve emekli maaşlarına yapılan zam oranlarının belirlenmesiyle birlikte milyonlarca kişinin yüzü güldü. Emekli memurların Temmuz ayında ise toplu iş sözleşmesi uyarınca yüzde 5 artışa ilave olarak, ocak-haziran döneminde enflasyonun yüzde 4’ü aşması halinde aradaki fark maaşlarına yansıtılacak. Peki emekli ikramiyesi ne kadar 2019 Emekli ikramiyesi ne zaman verilecek? İşte emekli maaşlarına ilişkin son dakika gelişmeleri.

Doktor emekli ikramiyesi 2019. Memur maaşlarına ocak ayında yapılacak yüzde 10.7 oranındaki artış, memur emeklilerine de yansıtılacak. Emekli memur aylıkları ocak ayında yüzde 10.7 oranında artacak. Temmuz ayında ise toplu iş sözleşmesi uyarınca yüzde 5 artışa ilave olarak, ocak-haziran döneminde enflasyonun yüzde 4’ü aşması halinde aradaki fark yansıtılacak. Örneğin, ocak-haziran döneminde enflasyon yüzde 5 olarak gerçekleşirse, memurlara ve emeklilerine temmuz ayında yüzde 6 oranında artış yapılacak. Bu yıl emekli olacak memurların yılın ilk yarısında alacağı emekli ikramiyesi de yüzde 10.7 artırımlı olarak ödenecek.

Temmuz 2019'da kime ne kadar zam yapılacak?

Doktor emekli ikramiyesi 2019. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre, 2019’un en fazla sevinenleri kamudan emekli olan doktorlar oldu. Temmuz ayında 3 bin 222 lira olan uzman tabip ve pratisyen hekimlerin emekli aylığına, ocakta ilave zam yapılacak. Geçen yılki katsayı üzerinden yapılacak ilave artış uzman tabiplere 2 bin 5, pratisyen hekimlere ise bin 533 TL hesaplanmıştı. Yeni katsayı üzerinden uzman tabiplere 2 bin 220 TL, pratisyen hekimlere de bin 697 TL ilave artış yapılacak. Böylece, bunların yeni yılda emekli aylıkları sırasıyla 5 bin 787 TL ve 5 bin 264 TL olacak. İlave zam, iki meslek grubundan bu yıl emekli olacak kişilerin emekli ikramiyelerine ise yansımayacak.

İlave zamla birlikte doçent aylığı Emekli Sandığı’na tabi uzman tabiplerin 547 TL, pratisyen hekimlerin de 24 TL altında kalacak. Doçentler, geçen yıl bu meslek gruplarından bin 512 lira daha fazla emekli aylığı alıyordu.

Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlileri ikramiyeleri ne kadar?

Öğretmen, hemşire, polis ve din görevlilerinin 3600 ek göstergesi hayata geçmediği için, bu mesleklerden emekli olanların aylıkları ocak ayında sadece yüzde 10.7 oranında artacak. Eğer 3600 ek gösterge çıkmış olsaydı 25 yıl hizmeti bulunan öğretmenlerin emekli aylığı 2 bin 925 TL yerine, 3 bin 567 TL’ye çıkacaktı. Yeni emekli ikramiyeleri de 93 bin 767 TL yerine 114 bin 360 TL’ye çıkacaktı. Benzer kayıp hemşire, polis ve din görevlileri için de söz konusu.

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 09:45
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