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Ekonomi Emekli ikramiyesi ne kadar?
Ekonomi

Emekli ikramiyesi ne kadar?

Emekli ikramiyesi ne kadar, ne zaman yatacak? Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar? Soruları emekli ve yakınları tarafından araştırılıyor. Emeklilere ramazan ve kurban bayramları öncesinde ikramiye veriliyor. SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

Yeniakit Publisher
2021-05-03 23:23:00 -
Emekli ikramiyesi ne kadar?

Emekliler için önemli bir ek gelir olan emekli ikramiyesi bayram tarihlerinin yaklaşmasıyla birlikte araştırılmaya başlandı.

Emekli ikramiyesi ne kadar?

İlk olarak 2018 yılında verilmeye başlanan 1.000 TL emekli ikramiyesi 3 dönemdir aynı tutar üzerinden hesaplara yatırılmaya devam ediyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli vatandaşlara müjde vererek, bayram ikramiyelerine zam yapılacağını duyurdu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o açıklaması:

Yaklaşık 3 yıl önce emeklilerimize bayramlarda biner lira ikramiye ödeme sözü vermiş, bu uygulamayı hemen başlatmıştık. Enflasyon oranında artış yapılan bayram ikramiyelerinin ramazandaki ilk ödemesini mayıs başında, Kurban Bayramı ödemesini de temmuz ortasında gerçekleştireceğiz. En düşük emekli maaşını 1500 'TL'ye çıkartarak vatandaşımızın mağdur duruma düşmemesini sağladık. Biz göreve geldiğimizde emekli maaşlarının 66 TL'den başladığını söylemek isterim.

Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

Bilindiği üzere emekli bayram ikramiyesi bayramdan önce ödeniyor. Bu yıl ödemenin ne zaman yapılacağı henüz resmi olarak açıklanmasa da Ramazan Bayramı tarihi göz önüne alındığında ödemelerin Mayıs ayının ilk 10 gününde yapılacağı tahmin ediliyor.

Emekliye Ramazan Bayramı İkramiyesi: 10-12 Mayıs 2021

Emekliye Kurban Bayramı İkramiyesi: 12-16 Temmuz 2021 tarihlerinde ödeme yapılması bekleniyor

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