Emekli için seyyanen zam var mı? Emekliye kaç para verilecek? Bakan maaşı konuştu ve  değişecek dedi!

Emekliye zam son dakika 2026 seyyanen zam var mı? Milyonlarca emekli merak ediyor. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte emeklilerin 2026 yılına ilişkin maaş artış oranları netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu verileri doğrultusunda 6 aylık toplam enflasyon oranı hesaplandı ve SSK ile Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranı belirlendi.

Emekli maaşlarına ilişkin zam süreci, aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından yeni bir aşamaya geçti. 2026 yılında geçerli olacak maaş artışları ile en düşük emekli aylığına dair düzenleme Meclis gündemine taşındı.

EMEKLİYE ZAM SON DAKİKA 2026!

Aralık ayı aylık enflasyon oranının yüzde 0,87 olarak açıklanmasıyla birlikte 6 aylık toplam enflasyon oranı yüzde 12,19 olarak hesaplandı. Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2026 yılı maaş artışında temel alınacak zam oranı olarak belirlendi. Yıllık enflasyon ise yüzde 30,89 olarak açıklandı ve piyasa beklentilerinin yüzde 30 ile 33 aralığında yer aldığı bilgisi paylaşıldı. Bu veriler doğrultusunda emekli maaşlarında uygulanacak artış kesinleşti.

Toplu sözleşme kapsamında yüzde 11'lik artış ve 5 aylık enflasyon farkının yüzde 6,85 olmasıyla kümülatif zam oranı yüzde 18,60 olarak hesaplandı. Bu oran emekli memur maaşları için geçerli olurken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yalnızca 6 aylık enflasyon oranı üzerinden zam alacak. Yapılan hesaplamalara göre en düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 18 bin 939 liraya yükseldi.

EMEKLİYE SEYYANEN ZAM VAR MI?

Emekli maaşlarına ilişkin seyyanen zam konusunda yetkili merciler tarafından açıklanmış bir karar bulunmadı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin maaş artışlarının enflasyon farkı çerçevesinde belirleneceğini ve farklı emeklilik statülerine göre oranların değişeceğini aktardı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile Emekli Sandığı emeklilerinin maaş artışlarının farklı oranlarda uygulanacağı bilgisi paylaşıldı.

AK Parti Grubu tarafından en düşük emekli maaşıyla ilgili bir çalışma yürütüldüğü, bu çalışmanın yasal düzenleme haline getirileceği bildirildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in katılacağı toplantıda seyyanen zam başlığına dair ayrı bir düzenleme yer almadı.

Öte yandan kök maaşı en düşük emekli maaşının altında kalan emekliler için Hazine desteği uygulaması devam etti. Örneğin kök maaşı 12 bin lira olan bir emeklinin aylığı Hazine katkısıyla 16 bin 881 liraya tamamlandı. Yeni zam oranları ise Hazine destekli tutara değil, kök maaşa uygulanacağı için milyonlarca emeklinin kök maaşı en düşük emekli maaşının altında kaldı. Geçmiş yıllarda bu sorunun giderilmesi için yasal düzenlemeler yapılmıştı.

Emekli için seyyanen zam var mı? Emekliye kaç para? Kısaca:

Bakan Şimşek'in yıl sonu enflasyon beklentisine göre memur emeklilerinin alacağı zam oranı yüzde 18,79 olacak. Bu maaşlara ise 1.000 liralık seyyanen artış yapılacak.