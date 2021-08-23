Emekli General canlı yayında açıkladı: Bundan sonra İlk bombalanacak yer orası

CNNTürk'te Göksu Öngören'in sunduğu ve Abdullah Ağar, Coşkun Başbuğ, Güngör Yavuzarslan ve Tacettin Kutay ile birlikte Ne Oluyor programına katılan Genelkurmay eski İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin, Afganistan'da kurulan Afganistan İslam Emirliği, olması gerektiği için oluşturulmuş bir yapı olduğunu belirterek "Bu kullanılarak bölge idare edilecektir." dedi.

Biden'in gündeme getirdiği konunun Rusya ve Çin'e mani olunması yönünde olduğunu anlatan Pekin "ABD'nin Batıda Rusya'ya karşı NATO'nun kullanılmasından yana olduğunu oradan çektiği, para ve askeri gücü de Güney Çin denizinde Çin'e yönelik olarak kullanacaktır diye değerlendiriyorum." dedi.

ABD'nin Afganistan'la ilgili Türkiye'ye biçtiği role de değinen Pekin " Afganistan'dan başlayıp Pakistan ve İdlib'e kadar sürecek olan mücadele için öncelikle Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini bir ölçüde durduracak ve Rusya'nın önüne geçmek için NATO ile birlikte bir takım tedbirler alacak. Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunlar bu ortamda dondurulacak. Kıbrıs konusu dondurulacak ya da müzakereler devam edecek. Bunlar bizim içinde olacağımız sorunlar." dedi.

Yeni dönemde Türkiye'nin Rusya ile karşı karşıya gelme ihtimalinin bulunduğunu anlatan İsmail Hakkı Pekin, Türkiye'nin Türki yapılarla birlikte çalışacağını, iktidarın kamuoyuna Türkiye'nin o bölgelerdeki haklarını dile getireceğini anlatarak "Yeni süreçte en fazla etkilenecek olan yer İdlib olacak. Rus hava kuvvetleri tarafından ilk önce İdlib bombalanacak. O bölgede daha büyük karmaşa ile karşı karşıya kalacağız." dedi.

Türkiye'nin bu yüzden Afganistan ve Pakistan üzerinde geniş kapsamlı bir çalışma içinde olduğunu Afganistan'da olası bir geniş kapsamlı hükümetin kurulması halinde bu hükümetle idare edilmesinin çok zor olacağını anlatan Pekin bu yapının Irak ve Lübnan'daki gibi bir duruma düşeceğine dikkat çekti.

Türkiye'nin karşı karşıya kalacağı sorunlar içinde "Göç olayı bu işin en kolay tarafı" diyen Pekin "Ben Afganistan olayında Suriye'deki gibi bir göç olayının olabileceğini düşünmüyorum." dedi.