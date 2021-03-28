Emekli general Ahmet Yavuz hedef gösterdi, yazarımızı linç etmeye kalkıştılar

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Harp okulları ve astsubay meslek yüksekokullarına giriş koşullarında yapılan değişiklik sonrası kafayı çıkartan Ergenekon dabası eski tutuklusu ve eski general Hurşit Tolun, irtica söylemleri üzerinden yaygara kopardı. Bir yandan ‘Allah’ derken diğer yandan insanların soyut suçlamalarla temel haklarından yararlanmaması için, algı üreten Tolun, FETÖ’’nün 15 Temmuz darbe girişimini örnek gösterirken, Türkiye’deki diğer darbelerden ise tek kelime söz etmedi. Sadece 15 Temmuz’u göstererek algı üreten Tolun’a tepki ise Yeni Akit Gazetesi yazarı ve Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’ndan geldi. Konuya ilişkin “Sizi gidi Ergenekoncular sizi!” başlıklı bir yazı kaleme alan Karahasanoğlu, “15 Temmuz hain darbe girişimine imza atanların, mevzuatta “irtica” diye bir kavramın olduğu dönemlerde TSK’ya girmiş olması, fecaatin ötesinde bir rezalet.. Sen, “irtica” diye bir suç ihdas edip, yönetmeliklere koyuyorsun. Binlerce adayı, “İrticacı” diyerek, TSK’ya almıyorsun.. FETÖ’cüleri de, “irticacı” diye gösteriyorsun.. Sonra bir bakıyoruz.. TSK’nın 300 generalinden 150’si, FETÖ’cü imiş.. Bu, nasıl olabiliyor?" diye sordu. “FETÖ’nün karakteristik özelliği, dış istihbarat örgütlerinin kuklası olmasıdır” diyen Karahasanoğlu, "Ama, FETÖ’nün bu özelliğini gizleyen Ergenekon sanığı Hurşit Tolon, FETÖ’yü önümüze koyup, ne anlama geldiğini açıkça söyleyemedikleri “irtica”nın engellenmesini istiyor. Ve bize de hatırlatmak düşüyor. Ergenekon işte tam da budur.” ifadelerini kullandı.

Eski general yazarımızı hedef gösterdi

FETÖ'nün sulandırılması ile Ergenekon davasından yırtan eski Ergenekon tutuklusu Hurşit Tolun’a sahip çıkan eski general Ahmet Yavuz, sosyal medya hesabından yazarımız Karahasanoğlu’nun yazısını paylaşarak, “Zırvalamak serbest” notuyla hedef gösterdi. Ahmet Yavuz’un paylaşımından cesaret alan birçok kendini bilmez, yazarımız Karahasanoğlu’nu linç etmeye kalkıştı.