Emekli Evi üyelerine yangın eğitimi
Mersin Büyükşehir Belediyesince, Emekli Evi üyeleri için özellikle evde çıkabilecek yangınlara etkin ve hızlı müdahaleyi öğretebilmek amacıyla verilen eğitim, teorik ve uygulamalı olmak üzere iki aşamada gerçekleştirildi.
Ata Eğitim Merkezinin kapalı alanında verilen teorik eğitimde; yangına ilk müdahalenin nasıl yapılacağı, yangın söndürücülerin nasıl kullanılması gerektiği, yangın anında yapılması gerekenler, hangi cins yangın söndürücünün hangi sınıf yangında kullanılacağı gibi hayati konularda bilgiler verildi.