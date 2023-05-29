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Yerel Emekli Evi üyelerine yangın eğitimi
Yerel

Emekli Evi üyelerine yangın eğitimi

Yeniakit Publisher
2023-05-29 12:16:00 -
Emekli Evi üyelerine yangın eğitimi

Mersin Büyükşehir Belediyesince, Emekli Evi üyeleri için özellikle evde çıkabilecek yangınlara etkin ve hızlı müdahaleyi öğretebilmek amacıyla verilen eğitim, teorik ve uygulamalı olmak üzere iki aşamada gerçekleştirildi.

Ata Eğitim Merkezinin kapalı alanında verilen teorik eğitimde; yangına ilk müdahalenin nasıl yapılacağı, yangın söndürücülerin nasıl kullanılması gerektiği, yangın anında yapılması gerekenler, hangi cins yangın söndürücünün hangi sınıf yangında kullanılacağı gibi hayati konularda bilgiler verildi.

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