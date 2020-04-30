Emekli emniyet müdürü evinde ölü bulundu

Pamukkale ilçesi Pelitlibağ Mahallesi 1112 Sokak'taki 4 katlı apartmanın en üst katında ailesiyle oturan emekli Emniyet Müdürü Güngör, saat 17.00 sıralarında yakınları tarafından salonda hareketsiz bulundu.

Yakınlarının ihbarı üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Güngör'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Güngör'ün cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Acı haberi alan Güngör'ün yakınları, apartman önünde gözyaşı döktüler, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 2013 Yılında Afyon Bolvadin de İlçe Emniyet Müdürlüğü görevi de yapmış olan, Ali İhsan Güngör'ün son olarak Bingöl'de Çevik Kuvvet Şube Müdürü olarak görev yaparken 29 Kasım 2014 saat 19.15’de Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi’nde arkadaşı olan geçici köy korucusunun evinden çıktığı sırada, iddiaya göre motosikletli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

İddiaya göre Polis Müdürü Ali İhsan Güngör’ü evinden aracına uğurlamak isteyen korucuyu hedef alan kişi, açtığı ateşte yanlışlıkla Güngör’ü vurdu. Yetkililer, olayda büyük ihtimalle namlusu değiştirilmiş kuru sıkı tabancayla ateş edildiğini kaydetmişlerdi.

Şube Müdürü Güngör’ün daha önce de görev yaptığı Bingöl’e ikinci kez geldiği, eskiden tanıdığı geçici köy korucusuyla olayın meydana geldiği gün ava gittiği belirtildi. Bazı polis müdürlerinin de katıldığı avdan sonra Güngör’ün korucunun daveti üzerine evine gidip çay içtiği, evden ayrılırken de saldırının olduğu bu olayı haber olarak yayınlayan, nerdeyse tüm yerel,yazılı,görsel ve internet medyası PKK saldırısında yaralandı olarak haber yaptığı, haberciliğin araştırma gerektiren kutsal bir meslek olduğu vatandaşın doğru haber almasının bir kul hakkı olarak ele alındığı gerçeği ile ne kadar ilgili ve hassas olduğu ortada olan bir kısım medya yine şaşırtmadı.