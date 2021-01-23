Emekli ek ödemelerinin bir kısmı Türkiye Emekliler Deneği tarafından yapılan taleplerin üzerine iki katına kadar artırılması bekleniyor.

Emekli ek ödemelerine zam yapılacak mı?

Ocak ayında yapılmış olan zammın ardından temmuz ayında da emekli ek ödemelerinde zam yapılması talep ediliyor. Her ay emekli maaşının yanında verilen ek ödeme oranlarına zam yapılması talep ediliyor. Şu anda maaşın yüzde 4-5’i civarı verilen ek ödemelerin yüzde 8-10’u kadarına yükseltilmesi isteniyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklisi vatandaşlar, her ay düzenli ödenen emekli ek ödemelerinin miktarına zam yapılmasını talep ediyor. Emekli maaşın yüzde 4’ü kadar verilen emekli ek ödemelerinin maaşın yüzde 10’una çıkarılması istenmektedir. Birçok emekli vatandaşımız eğer bu oran artarsa ek ödemelerin ne kadar olacağını araştırmaya başladı.

TÜED tarafından istenen emekli ek ödemelerinin miktarının yükseltilmesi konusu birçok vatandaşımız tarafından araştırılıyor. Bu istek gerçekleştirilirse emekli ek ödemelerinin miktarı maaşın yüzde 4’ü değil, yüzde 10’u oranında verilecek. Dolayısıyla ek ödeneklerde en düşük ödenek 60 TL’den 120 TL’ye, en yüksek ödenek ise 241 TL’den 602 TL’ye artırılmış olacak. Bu oranların yüzde 8 olması takdirinde emeklilerin ek ödeme gelirleri 255 TL ve yüzde 10 olursa ise 382 TL bir artış olacak. Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.