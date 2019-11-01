Emekli ek ödeme zammı ne kadar? Ek ödeme zammıyla emekli maaşları ne kadar olacak?

Emekli maaş ek ödeme zammı ne kadar? SSK ve Bağ-Kur emeklilerine başka, memur emeklilerine başka zam yapılması uygulamasına son verilmesi talepleri var. Enflasyona göre zam alan SSK ve Bağ- Kur emeklileri, memur emeklileriyle eşit oranda zam talebinde bulunuyor. Öte yandan emeklilerin gözü şimdiden Ocak artışında. Zam oranını enflasyon göstereceğinden, merakla bekleniyor. Peki SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları ek ödemeleri ne kadar zamlanacak? Emekliye ek ödeme zammı ne kadar? Ek ödeme zammıyla emekli maaşları ne kadar olacak?

Ocak'ta 2019'un ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin artışı, Merkez Bankası'nın tahminine göre yüzde 8.46, beklenti anketindeki tahmine göre yüzde 8.52 olacak. Halen en düşük emekli aylığı net bin 71 lira. Buna göre en düşük ek ödeme tutarı da maaşın yüzde 5’e takabul eden 53 lira. Ek ödeme tutarında, oran yüzde 8'e çıkarsa 32 lira artışla 85, yüzde 9 olursa, 42 lira artışla 96 liraya yükselecek. Halen en yüksek aylık ise 5 bin 390 lira. Buna göre de en yüksek ek ödeme tutarı yani maaşın yüzde 4'üne gelen 215 lira. Ek ödeme tutarı, oran yüzde 8'e çıkarsa 215 lira artarak 431, yüzde 9 olursa 269 liralık artışla 485 liraya ulaşacak.

Emekliye bakın desteği ne kadar ödenecek?

Emekliler 2019 yılında 2 bin lira bayram ikramiyesi alacak ve böylelikle cebine bin 305 lira da evde bakım desteği girebilecek. Daha öncesinde bayram ikramiyesi nedeniyle bakım desteği kesilen emekliler için ise geriye dönük 9 bin 688 liraya varan toplu ödeme olacak.