Emekli düzenlemeleri yapılacak! Memur ve emekliye: 6 büyük reform olacak diyerek duyurdular

Türkiye yerel seçimleri tamamladı ve belediye başkanlarını seçti. Bundan sonra hükümetin önünde 4 yıldan fazla bir seçimsiz dönem bulunuyor. Geçtiğimiz Eylül ayında Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Orta Vadeli Program (OVP) uygulanmaya devam ediyor.

2026 yılına kadar ekonomideki yol haritasını belirleyen OVP içinde çok önemli reformlar da bulunuyor. Hükümet enflasyonla mücadeleyi sürdürmeye devam ederken bir yandan yapısal değişiklikler gündeme gelecek, bir yandan da çalışma hayatında da milyonları ilgilendiren konular bir bir çözülecek.

Belli bir takvim içerisinde çok önemli konularda yasal düzenlemeler hayata geçecek. İşte önümüzdeki dönem çözülecek konulardan bazıları şöyle:

EMEKLİLER YILI DESTEKLERİ

2024 yılını emekliler yılı ilan eden hükümet bu konuda çok önemli adımları da atmaya hazırlanıyor. Bu yıl emeklileri destekleyecek, gelirlerini artıracak adımlar atılacak. Emekliler için zam ayı olan Temmuz'da maaşlar yeniden ele alınacak. Bu kapsamda refah payı, taban aylık artışı ve kök aylıkların taban aylıkla eşitlenmesi gibi formüller masaya yatırılacak.

Ulaşımdan iletişime, kültür sanattan turizme, market alışverişlerinden giyime, kargoya kadar pek çok alanda indirimler, kampanyalar başlatılacak. Yerel yönetimler, bakanlıklar ve finans kuruluşları ile yapılacak protokollerle emeklilerin hayatını kolaylaştıracak adımlar bir bir hayata geçecek.

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MEMURLARA 3600 EK GÖSTERGE

Birinci derecedeki tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesine yönelik düzenleme ile ilgili hazırlıklar da sürüyor. Bu kapsamda memurlar 1. Dereceye geldiklerinde otomatik olarak 3600 ek göstergeye kavuşmuş olacak.

Memur konfederasyonlarıyla yürütülecek çalışmanın tamamlanmasının ardından Meclis'e taşınacak düzenlemeden, önceki yasanın dışında kalan memur, şef, tekniker, veri hazırlama kontrol işletmeni ve diğer birinci dereceye gelen bütün kamu görevlileri yararlanabilecek. Düzenleme memurların hem emekli ikramiyelerini hem emekli aylıklarını yükseltecek.

ESNAFA 5 YIL ERKEN EMEKLİLİK

Emeklilik şartlarında SSK ile Bağ-Kur arasındaki farkı kapatacak ilk adım küçük esnaf için atılacak. 1 milyona yakın basit usulde vergilendirilen küçük esnafın 9 bin gün olan Bağ-Kur prim şartı 7200 güne düşecek. Böylece esnaf 5 yıl yani 1800 gün daha az prim ödeyerek erken emekli olabilecek.

Düzenlemeden yararlanacak küçük esnafın '10 ve altı kişi çalıştıran' olarak tanımlanabileceği belirtiliyor. Eğer düzenleme tüm süreleri kapsarsa, 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan EYT'li erkek esnaf ile bu tarihten sonra sigortalı olan hem erkek hem kadın esnafta prim gün şartı 9000'den 7200'e inecek.

Bu durumda EYT'li esnaf 7200 günü tamamlar tamamlamaz emekli olabilecek. 8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olanların ise sigortalılık başlangıç tarihine göre belirlenen yaşı (9 Eylül 1999-30 Nisan 2008 arası başlangıçta kadınlarda 58, erkeklerde 60, sonrasında 65'e varan yaşı) tamamlaması gerekecek.

EV KADINLARINA AYLIK DESTEK

Ev kadınlarını sosyal güvenceye kavuşturmak, emekliliklerini desteklemek için yeni düzenleme yapılacak. Bu kapsamda isteğe bağlı sigorta primlerinin 3'te 1'i devlet tarafından karşılanacak. Mevcut asgari ücret üzerinden en düşük isteğe bağlı sigorta primi 6 bin 400 lira 80 kuruş olurken, düzenlemenin hayata geçirilmesiyle bu tutarın 2 bin 133 lira 60 kuruşunu devlet karşılayacak. Ev kadınları aylık 4 bin 267 lira 20 kuruş ödeyerek emekli olabilecek.

ANNELERE YIPRANMA PAYI

Emeklilik yaşının özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilmesine yönelik düzenleme yapılacak. Burada ağır işlerde uygulanan yıpranma payı sistemine benzer bir modelin uygulanması bekleniyor. Bu modelin hayata geçirilmesiyle, çocuk sayısına göre emeklilik yaşından indirim yapılırken, prim de eklenebilecek.

TAMAMLAYICI EMEKLİLİK

Sosyal güvenlik sistemi, emekli refahının artırılması ve kişilere ilave sağlık güvencesi sağlanması amacıyla tamamlayıcı emeklilik ve sağlık sistemleriyle desteklenecek.

Otomatik katılım sisteminin işverenlerin de katkısı ile ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşeceği tamamlayıcı emeklilik sistemi kurulacak. Bu kapsamda Otomatik katılım Sistemi olarak uygulanan Bireysel Emeklilik Sistemi devreye girmiş olacak.