Emekli, dul, yetim aylığı ikramiyeleri ne kadar? Bayram ikramiyesi enflasyon farkı ne kadar?

Emekli bayram ikramiyesi haberleri son dakika: En düşük memur maaşı 2020 Temmuz Ayı’nda 4.230 TL iken 2021 yılındaki enflasyona bağlı zam ile birlikte 312 TL artış göstererek 4.542 TL’ye yükseldi. Geçen yapılan zamla birlikte en düşük emekli aylığı miktarı 1.500 TL’ye yükseltilmişti. Bu sene de 2000 yılı sonrası SSK emeklileri aylığı en düşük 1.500 TL oldu. Esnaf BAĞ-KUR emekli aylığı 1.627 TL’den 1.763 TL’ye, en düşük tarım BAĞ-KUR emekli aylığı ise 1.534 TL’den 1.662 TL’ye yükseldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ikramiye zammı müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yaklaşık 3 yıl önce emeklilerimize bayramlarda biner lira ikramiye ödeme sözü vermiş ve bu uygulamayı hemen başlatmıştık. Enflasyon oranında artış yapılan bayram ikramiyelerinin ramazandaki ilk ödemesini mayıs başında, Kurban Bayramı ödemesini de temmuz ortasına doğru gerçekleştireceğiz." müjdesini verdi. Erdoğan’ın ikramiye müjdesinden sonra bayram ikramiyesi ne kadar olacak? sorusu da merak edilmeye başlandı.

Bayrak ikramiyesi ne kadar?

Emekli, dul, yetim aylığı alan vatandaşların yararlandığı ikramiyeler ilk defa enflasyon oranında zamlı ödenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün gerçekleştirilecek kabine toplantısında miktarın ne kadar olacağı netleşecek. Eğer son açıklanan yüzde 16.19 yıllık enflasyon baz alınırsa ikramiye 162 lira artışla bin 162 liraya yükselecek. Yüzde 8.36 olan Temmuz-Aralık 2020 enflasyonu dikkate alındığında ise ikramiye bin 83 lira olacak. Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı emekli ikramiyelerine ilişkin bütçe olanakları çerçevesinde tüm senaryoları dikkate alan kapsamlı bir çalışma yaptı.

İlk olarak 2018 yılında verilmeye başlanan emekli ikramiyesi üç dönemdir bin lira olarak hesaplara yatırılıyor. Bugüne kadar ödenen ikramiye tutarı 64.2 milyar liraya ulaştı. Ramazan Bayramı ikramiyeleri mayısın ilk haftası hesaplara yatırılacak. Kurban Bayramı ikramiyesinin de 12-16 Temmuz tarihlerinde ödenmesi bekleniyor.

Bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?

Emekliye Ramazan Bayramı İkramiyesi: 10-12 Mayıs 2021. Emekliye Kurban Bayramı İkramiyesi: 12-16 Temmuz 2021 tarihlerinde ödeme yapılması bekleniyor.