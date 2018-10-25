Emekli binbaşı terör örgütü PKK üyeliğinden tutuklandı

İskenderun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, PKK/KCK üyesi olduğu, örgüte yardım ettiği ve terör propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan emekli binbaşı Zeki K. adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan zanlı tutuklandı.

Zanlının, eski HDP İskenderun İlçe Parti Meclisi üyesi olduğu öğrenildi.