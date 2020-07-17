Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Son dakika ikramiye sevinci...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk emeklilerin bayram ikramiyesi ve zamlı maaşla ilgili açıklamada bulundu. Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşlarına yüzde 5,75 artış yapıldı. Selçuk, maaş ve ikramiyelerin aynı gün yatırılacağını belirtti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk; "Yaklaşık 12 milyon emeklimizin Kurban Bayramı ikramiyeleri 17-29 Temmuz tarihlerinde ödenecek. Zamlı temmuz aylıklarıyla Kurban Bayramı ikramiyelerinin, SSK'lı emeklilerimiz için 17-26 Temmuz tarihleri arasında, Bağkur'lu emeklilerimiz için de 25-28 Temmuz tarihleri arasında aylık ödeme günlerinde hesaplara yatırılacak. Emekli Sandığı kapsamında olan vatandaşlarımızın ağustos ayına ilişkin aylıkları, Kurban Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle temmuz aylık farkı, ağustos aylıkları ve Kurban Bayramı ikramiyeleriyle ödenecek. Bu kapsamda Ziraat Bankasından her ayın 1. ve 2. gününde aylıklarını alanlara 28 Temmuz'da, 3. 4. ve 5. gününde aylıklarını alanlar da 29 Temmuz'da ödemeler gerçekleştirilecek. Aylıklarını diğer bankalardan alan emeklilerimize ise 28 Temmuz'da ödeme yapılacak." açıklamasını yaptı.