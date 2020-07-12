Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Kurban bayramı ikramiyeleri hangi tarihte yatacak?
Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Kurban bayramı ikramiyeleri hangi tarihte yatacak? Milyonlarca emeklinin beklediği ikramiye tarihleri belirlendi. Kurban bayramında verilecek olan 1000 TL ikramiyelerin verileceği tarihi Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı. Peki ama ne zaman yatacak ikramiyeler? İşte detaylar...
Kurban Bayramında verilecek olan 1000 TL ikramiyenin merak edilen tarihini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt açıkladı. Kurban Bayramı ikramiyeleri 17-29 Temmuz tarihleri arasında emeklilere ödenecek.