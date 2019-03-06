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Emekli bayram ikramiyeleri 2019 SSK Bağ-Kur ikramiye zammı son dakika

Milyonlaraca emekli emekli ikramiye son dakika haberlerini merak ediyor. Bu sene milyonlarca emekli Mayıs sonu ve Ağustos başında biner liralık ikramiyelerini alacaklar. SSK BAĞKUR milyonlarca emekliye müjdeyi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt SelçukAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bayram ikramiyeleri, engellilerin evde bakım yardımında gelir şartı hesaplanmasına dahil edilmeyecek" dedi.

06 Mart 2019 Çarşamba 11:28
Emekli bayram ikramiyeleri 2019 SSK Bağ-Kur ikramiye zammı son dakika

Milyonlaraca emekli emekli ikramiye son dakika haberlerini merak ediyor. Bu sene milyonlarca emekli Mayıs sonu ve Ağustos başında biner liralık ikramiyelerini alacaklar. SSK BAĞKUR milyonlarca emekliye müjdeyi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt SelçukAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bayram ikramiyeleri, engellilerin evde bakım yardımında gelir şartı hesaplanmasına dahil edilmeyecek" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Ramazan ve Kurban Bayramlarında ikramiye verilmesi uygulamasının, engellilerden evde bakım yardımı alanların gelir şartlarında bir artış görünmesine ve bu nedenle gelir şartının aşılmasına sebep olduğunu belirterek, bu yardımı alanların mağdur olmaması için yeni bir düzenlemeye gidileceğini söyledi. Bakan Selçuk, yeni düzenleme ile, bu ikramiyelerin hane içinde kişi başına düşen gelir hesaplamasına dâhil edilmemesi ve bu suretle evde bakım yardımı alanların mevcut yardım ve hizmetlerden faydalanmaya devam edeceklerini kaydetti.

Evde bakım parası ne kadar?

Bu düzenleme ile, Sosyal Hizmetler Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında verilen Kanun Teklifi Taslağına, “5510 sayılı Kanunun ek 18 inci maddesi uyarınca Ramazan ve Kurban Bayramlarında ödenen bayram ikramiyeleri hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir hesaplamasına dâhil edilmez.” cümlesi eklenecek. Evde bakım yardımında gelir ölçütü, hane içinde kişi başına düşen gelirin net asgari ücretin 2/3’ünden az olması gerekiyor. Geçtiğimiz yıl, 513 bin 276 faydalanıcı için yaklaşık 6,8 milyar-TL kaynak aktarıldı. Bakıma ihtiyacı olan engellilere, evde bakım hizmeti kapsamında ödenen maaşlar için yeni düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, Genel Kurul’un gündemine gelmesi bekleniyor.

25 yıl hizmeti bulunanların emekli ikramiyesi, 82 bin 345 liradan 103 bin 279 liraya çıkacak. Emekli ikramiyeleri 20 bin 934 lira artacak. 30 yıl hizmeti bulunanların emekli ikramiyesi, 98 bin 814 liradan 123 bin 935 liraya çıkacak ve 25 bin 121 lira daha fazla ikramiye alacaklar. Hizmet süresi 35 yıl olanların emekli ikramiyesi, 115 bin 283 liradan 144 bin 591 liraya çıkacak, emekli ikramiyesi de 29 bin 308 lira artacak.

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 3600 ek gösterge bekleyen memurlara ilişkin önemli açıklamada bulundu. Turan, Meclis kapanmadan torba yasa teklifinin gündeme gelebileceğini ve Meclis takviminin uygun olması durumunda, 3600 ek göstergenin seçimden önce çıkarılabileceğini söyledi. 

Emeklilik nedir?

Emeklilik, kişilerin yasalarca belirlenen uzunca bir süre çalıştıktan sonra çalışma hayatından tamamen çekilmeleri. Bu kimselere emekli veya tekaüt denir. Emekliler, geçmiş hizmetleri nedeniyle, çalışmaksızın, belirli ve düzenli bir gelir almaya hak kazanırlar. Bununla birlikte, gündelik kullanımda, kanuni zorunluluğu doldurmadan iş bırakmış kimseler de zaman zaman emekli olarak adlandırılırlar. Emeklilik, genellikle kişinin ekonomik durumunun yanı sıra hayattaki rolünde de önemli değişikliklerin meydana gelmesi anlamına gelir.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 11:28
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