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Gündem Emekli 103 amirale tepkiler çığ gibi artıyor
Gündem

Emekli 103 amirale tepkiler çığ gibi artıyor

Çoğunlu AK Partiden olmak üzere, 103 emekli amiralin imza attığı bildiriye sert tepkiler geliyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-04 02:16:00 - 2021-04-04 02:22:33
Emekli 103 amirale tepkiler çığ gibi artıyor

Emekli 103 amiralin imza attığı bildiride, "Son zamanlarda gerek Kanal İstanbul, gerekse Uluslararası Antlaşmaların iptali yetkisi kapsamında Montrö Sözleşmesi'nin tartışmaya açılması endişe ile karşılanmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Emekli amirallerin imzaladığı bildiriye tepki gösteren TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Kahraman milletimiz 15 Temmuz'da sadece FETÖ'cü darbecileri değil, aynı kaynaktan beslendiğini bildiğimiz bütün darbe sevdalılarını da toprağa gömdü. Düşünce açıklama başka, darbe çağrışımlı bildiri hazırlamak başka. Yıllardır, içerde dışarda vatan ve millet düşmanlarıyla cephe cephe amansız bir mücadele sürerken ortalıkta gözükmeyen emekliler, kendi uydurdukları gündemlerle kaos simsarlığı üstlenmişler; belli." dedi.

Mahir Ünal da tepki gösterdi

Ünal Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Vesayetçi aklın artığı birkaç emekli amiral “bildiri” yayınlayıp seçilmişlere “parmak sallamış." Tekrar hatırlatmakta fayda var. Topluma ve devlete dair her şeyi dizayn etmeye çalışan bu vesayet aklı eski Türkiye’de kaldı. Darbe heveslilerine" dedi.

Yusuf Kaplan sert çıktı

Bildiriye tepki gösteren yazar Yusuf Kaplan, "UYARI/YORUM 103 emekli general ve darbe-kafalılar! #HaddiniziBilin 15 Temmuz'u bir prova olarak düşünün! Bu millet, darbeye heveslenene bu dünyayı dar eder!" dedi.

 

 

 

Göksu: Geçti o günler geçti

Eseneler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Türkiye'nin verdiği milli mücadeleyle soluğu kesilenler nefes alabilmek için kendilerine yeni kuklalar bulmuş. Geçti o günler geçti... O cunta rüyalarınızdan uyanın artık. Sizin darbe sevdanız oradaysa bizim de 15 Temmuz Destanımız burada." dedi.

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