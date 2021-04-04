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Gündem Emekli 103 amirale Bakan Selçuk tepki gösterdi
Gündem

Emekli 103 amirale Bakan Selçuk tepki gösterdi

Sözde bildiriye ilişkin açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye'de milli iradeye ayar verme devrinin çoktan kapandığını kaydetti.

Yeniakit Publisher
2021-04-04 04:02:00 -
Emekli 103 amirale Bakan Selçuk tepki gösterdi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Türkiye'de milli iradeye ayar verme devri çoktan kapandı. Bu vesayetçi alışkanlıklardan kurtulamayanlar, 15 Temmuz'da milletimizin verdiği cevabı çabuk unutmuş olmalı. Hiç kimse kendini milletin gücünün üstünde göremez!" ifadelerini kullandı.

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