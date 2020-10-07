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Gündem Emekçiyi kovdu militanı doldurdu
Gündem

Emekçiyi kovdu militanı doldurdu

Seçim sürecinde, hiçbir işçiyi çıkarmayacakları, kadrolaşmaya izin vermeyecekleri ve torpille işe alımlara son vereceği yönünde vaatlerde bulunan CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu kendini ele verdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-07 09:52:00 -
Emekçiyi kovdu militanı doldurdu

 Hakkı Bilir  İstanbul 

AK Parti döneminde ‘kadrolaşma’ olduğu algısı oluşturmak için iftira kampanyaları düzenleyen ve bu iğrenç siyasetinin semeresini toplayan CHP’li Ekrem İmamoğlu Türkiye Kadın Girişimcileri Derneği’nin (KAGİDER) etkinliğinde yaptığı konuşmada belediye kadrolarını yandaşlarına peşkeş çektiğini adeta itiraf etti.

Türkiye Kadın Girişimcileri Derneği’nin (KAGİDER) toplantısında konuşan İmamoğlu, 11 bin olan kadın çalışan sayısın 13 bine çıkardıklarını ağzından kaçırdı. Bir sene içinde binlerce işçiyi çıkaran İmamoğlu’nun yine aynı dönemde 2 bin işçiyi aldığını itiraf etmesi ise kadrolaşmanın açık delili oldu. Konu hakkında ulaştığımız ve skandal kadrolaşmayla ilgili sorular yönelttiğimiz İBB Basın Sözcüsü Murat Ongun cevap vermekten kaçındı.

Hani işçi fazlası vardı?

Her şeyi yapıyormuş gibi görünüp de hiçbir şey yapmayan CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu yine çuvalladı. Terör örgütü PKK’nın siyasi kanadı HDP’nin desteğiyle seçimleri kazandığından beri skandallarıyla gündemden düşmeyen İmamoğlu İBB bünyesinde kadrolaştığını KAGİDER’in topantısında itiraf etti. Toplantıda, “Sadece 1 yılda İBB’de kadın çalışan sayısındaki artış 2 bin kişi. 11 bin den 13 bine çıktı. Yüzde 18’e yakın bir artıştan bahsediyorum. Kadın yönetici artışı ise yüzde 20. Biz burada da durmak istemiyoruz. Devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. İtiraf kavramının sınırlarını zorlayan açıklama sonrası ‘personel fazlalığı’ iddiasıyla işinden edilen binlerce mağdurun dramı akıllara geldi.


Yeni Akit Gazetesi
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