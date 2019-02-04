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Emekçilerin hakları kollanmalı

Hizmet İş Sendikası Ankara Şube Başkanı Demirtaş, Ankara'da sendikanın düzenlediği toplantı sonrası yaptığı açıklamada asgari ücrete yapılan yüzde 20 zamma ilişkin çalışanların çok büyük talep ve beklentileri bulunduğunu belirterek, "Emekçi kardeşlerimizin, bu haklı ve yerinde taleplerine olumlu bir karşılık verilmesinin önemine vurgu yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

04 Şubat 2019 Pazartesi 12:30
Emekçilerin hakları kollanmalı

 Haber Merkezi 

Hizmet İş Sendikasının 41. Kuruluş Yıldönümü vesilesiyle Ankara’da toplanan HİZMET-İŞ Sendikasının Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısında, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranları ve kadroya geçen taşeron işçilerinin durumu masaya yatırıldı. Toplantı sonrası bir basın açıklaması yapan Hizmet İş Sendikası Ankara Şube Başkanı Murat Demirtaş asgari ücretle çalışan işçilerin maaşlarına zam yapılması gerektiğine işaret etti. Demirtaş tarafından yapılan açıklamada, toplantıda alınan kararlar şu şekilde ifade edildi: “TÜİK tarafından 2018 yılı enflasyonu (TÜFE oranı) %20,30 olarak açıklanan zammın, artan enflasyon karşısında eriyen asgari ücretle çalışan üyelerimizin maaşlarına en az enflasyon oranında (%20, 30) artış / zam yapılması kararları alındı. Bu kapsamdaki çalışanların çok büyük talep ve beklentileri bulunmaktadır. Emekçi kardeşlerimizin, bu haklı ve yerinde taleplerine olumlu bir karşılık verilmesinin önemine vurgu yapmak istiyoruz.

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Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 12:30
  1. Hizmet İş Sendikası
  2. HİZMET-İŞ Sendikası
  3. HİZMET-İŞ
  4. Genişletilmiş Başkanlar Kurulu
  5. TÜİK
  6. enflasyon oranları
  7. basın açıklaması
  8. Hizmet İş Sendikası Ankara Şube Başkanı Murat Demirtaş
  9. asgari ücret
  10. asgari ücret zammı

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