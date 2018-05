Emekçiler kutladıistismarcılar yıktı

ÖMER FARUK ŞAHİN-KOCAELİ

OSMAN YİĞİT-ADANA

Emeğin ve dayanışmanın günü 1 Mayıs, bugün Türkiye’nin dört bir yanında kutlandı. Kutlamalarda bazı oluşumlar provokasyon peşindeyken, gerçek emekçiler taleplerini ilettiler. Memur-Sen gibi sendikaların gösterilerinde sağduyu hakimken, DİSK, KESK, TMMOB, TTB, HDP ve Halkevleri gibi oluşumlar çeşitli provokasyon girişiminde bulundu. Olaysız başlayan 1 Mayıs Kutlamaları, DİSK, KESK, TMMOB ve TTB kortejlerinin Maltepe Miting alanına girmesiyle başladı.

86 PROVOKATÖR GÖZALTINDA

Maltepe Miting Meydanındaki kontrol noktalarında polis ekiplerince, bazı pankartlarda kullanılan sopalar söküldü ve toplanma alanının dışına çıkarıldı. Sendika üyeleri ve vatandaşlar, alanda oluşturulan 3 ayrı kontrol noktasında güvenlik kontrolünden geçirilerek miting alanına alındı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve bazı milletvekillerinin bulunduğu grup, “Yaşasın 1 Mayıs” yazılı pankart açarak, miting alanına yürüdü. Çok sayıda polis alanda beklerken, polis helikopteri de alan üzerinde uçuş yaptı.

İstanbul’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde çeşitli nedenlerle 86 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beşiktaş Meydanı’nda toplanarak slogan atan Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) üyelerine, dağılmaları uyarısında bulundu. Dağılmaları yönündeki uyarıyı dikkate almayan gruba müdahale eden Çevik Kuvvet polisleri, 60 kişiyi gözaltına aldı.

Beyoğlu’nda 18, Şişli’de 2 kişi, Maltepe Miting Alanı’nda görevli memura mukavemette bulunan 6 kişiyi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Beyoğlu Piyalepaşa’da ihbar üzerine arama yapan ekipler, çalıların arasında fitil ateşlemeli, parça tesirli, basınç etkili el yapımı patlayıcı buldu.

SARAÇHANE’DE TOPLANDILAR

Birleşik Metal İşçileri Sendikası ile Nakliyat-İş’e bağlı bir grup sendika üyesi, Fatih’teki Atatürk Bulvarı’nda yürüdükten sonra, Saraçhane Parkı’nda toplandı. Birleşik Metal İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, burada olmalarının sebebinin işçi sınıfına yönelik ekonomik ve uluslararası sermaye politikalarına karşı durmak olduğunu söyledi.

ANKARA’DA 1 MAYIS ETKİNLİĞİ

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla başkentte gerçekleştirilen etkinliklerde 4 bin 500 polis görev yaptı. Bazı konfederasyon, sendika ve sivil toplum kuruluşları tarafından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla etkinliklerin gerçekleştirileceği alanlara çıkan yollar sabah erken saatlerden itibaren trafik ekipleri ile bazı noktalarda da belediye kamyonları tarafından kapatıldı. Bariyerlerle güvenlik çemberine alınan alanda dedektör köpeklerle patlayıcı madde araması yapıldı.

MEMUR-SEN VE HAK-İŞ’E BAĞLI SENDİKALARDA SAĞDUYU HAKİMDİ

Türkiye’deki 1 Mayıs kutlamalarının öbür yüzünde ise sağduyu hakimdi. Hak ve emek mücadelesini millet yararına veren Memur-Sen ve Hak-İş Konfederasyonu’na bağlı sendikalara üye binlerce memur ve işçi, 1 Mayıs’ı bayram havasında kutladı.

HAK-İŞ Sendikası’nın bu yılki buluşma noktası Adana’ydı. Hak-İş Konfederasyonu tarafından Adana İstasyon Meydanı’nda kutlama programı düzenlendi. Hak-iş Genel Başkanı Mahmut Aslan, “Kadroya geçemeyen işçiler için mücadelemize devam edeceğiz” dedi. Hak-İş olarak 1 Mayıs’ı adına yakışır bir şekilde kutlamak için her yıl farklı bir ilde kutlama programı düzenlediklerini belirten Arslan, taşeron sorununun çalışma hayatının kangren haline gelmiş bir sorunu olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu: “Kadroya geçemeyen bütün taşeron işçilerimizin haklarını elde etmesi ve sorunlarının çözümü yolunda mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz.”

MEMUR-SEN KOCAELİ’DE BULUŞTU

Memur-Sen Konfederasyonu üyesi 11 sendika, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları için bu yıl Kocaeli’de bir araya geldi. On binlerce kişinin katıldığı 1 Mayıs kutlamaları Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Tüm dünyaya emek, kardeşlik, dayanışma ve birlik mesajlarının verildiği kutlamada, küresel emperyalizm, siyonizm ve faşizan politikalar kınandı. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Milli İrade Meydanında yaptığı konuşmada, “24 Haziran’da milletin vereceği karara içeride ve dışarıda herkesin saygı göstermesini istiyoruz. Bizler, kamu görevlileri olarak, FETÖ ile iş tutanlara değil, FETÖ’nün fişini çeken ve işini bitirenlere bu süreçte destek vereceğiz” dedi. Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, kapitalizmin ve emperyalizmin insanlığı çıkmaza sürüklediğini, dünyanın her yerinde savaş, esaret, sömürü, açlık ve fakirliğin kol gezdiğini söyledi. “Irak, Filistin, Afganistan, Mısır, Bangladeş, Arakan, Suriye, Patani, Türkistan... Her yer ölüm, her yer gözyaşı, her yer talan, her yer kan” diyen Yalçın, İslam coğrafyasının her bir köşesinin katliamlarla boğuştuğunu, Kudüs’ün mahzun, Filistin’in mahrum, Mescid-i Aksa’nın ise her gün Siyonistlerce tacize uğradığını kaydetti.