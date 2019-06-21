Emek ve sabır sanata dönüştü

Emeğin ve sabrın sanata dönüştüğü “Sanat Denizinin Yakamozları" sergisi Adana’da açıldı.

75. Yıl Sanat Galerisi’nde açılan sergi öncesi bir konuşma yapan Yüreğir Halk Eğitimi Merkezi El Sanatları Eğitmeni Nurcan Özcan, HEM’in kendi bünyesinde ve her zaman Yüreğir Belediyesi Fatih Sultan Mehmet Kültür Evi’nde açmış olduğu kurslarda yapılmış olan çalışmaları Adanalıların beğenisine sunduklarını söyledi.Özcan, “Çalışmalarımız arasında 3 boyutlu kağıt rölyef, ipek böceği kozası, Tokat tahta baskısı, seramik hamur çiçek, sanat kili çiçek, kağıt telkari, mozaik, minyatür evler ve titanyum nakışından oluşan karma birsergiyle 4. Kişisel sergimi yapmış bulunuyorum" dedi.

50 öğrenci ile bu sergiyi açtıklarını ve serginin 24 Haziran 2019 pazartesi gününe kadar açık kalacağını ifade eden Özcan, “2018-2019 eğitim ve öğretim yılı içerisinde yapılan faaliyetlerimizdeki el emeği göz nuru eserleri sergiledik. Bizim bu kurslarımız ücretsizdir. Adanalı tüm kadınlarımızı kursumuza katılmaya, meslek edinmeye davet ediyorum” diye konuştu.

Yüreğir Halk Eğitim Merkezi Müdür Vekili Ramazan Genç’in konuşmasından sonra serginin açılış kurdelesi kesildi.

Adile Parlak, Ayşe Eroğlu, Ayşe Metin, Arten Kayhan, Ayten Doğan, Bedriye Bıyıklı, Çiğdem Tolgun, Elif Gündüz, Elif Taniş, Emine Hale Nazik, Hatice Karadağ, Mevlide İnaltekin, Mukaddes Taniş, Müzeyyen Özkundakçı, Bilge Ramazanoğlu, Nursen Aksoy, Selma Sarıçoban, Şerife Fırat, Ümran Sahip, Sıdıka Özeröz, Zehra Akça, Aysel Ekinci, Jale Yarkalı, Seval Atasoy, Behnur Alpak, Fatma Orhan, Gönül Besler ve Zeliha Ünal’dan oluşan el sanatları kursu öğrencileri ile Yüreğir HEM’e bağlı Yüreğir Belediyesi Fatih Sultan Mehmet Kültür Evi El Sanatları Kursu öğrencileri Ayşe Manay, Ayşenur Alagöz, A. Berrin Mersinlioğlu, Gülseren Ayşe Deprem, Gülsüm Hazar, Halime Oku, Burcu Konuksever, Sevgi Tan, Sibel Tan, Sündüz Aktaş, Selda Buğuhan, Şadiye Kabasakal, Derya Ercan, Sinem Azbay, Müzeyyen Yıldırım, Gönül Memiş, Nuran Alagöz, Seyran Alagöz, Tuna Ergez, Ümmü Gün ve Serpil Çiçek’in yaptıkları ele emeği göz nuru ürünler 24 Haziran 2019 tarihine kadar görülebilecek.

Sergi açılışına Adana Valisi Mahmut Demirtaş’ın eşi Beyhan Demirtaş, İŞKAD Başkanı Berman Mantı, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Sevil Can, Yüreğir Belediye Başkanı Mehmet Fatih Kocaispir’in eşi Raziye Kocaispir, Ayşe Zenbilci, Remziye Erdinç ile çok sayıda vatandaş katıldı.